Nouveau : IKEA vend ses produits sur Amazon !

Il y a 3 heures

Alban Martin

Après les produits connectés, les enceintes Sonos ou encore une voiture électrique à monter soi-même avec Renault, IKEA nous surprend encore avec son arrivée chez le géant du e-commerce, Amazon. Oui, vous pouvez acheter des meubles et accessoires IKEA en deux clics.



IKEA s'associe avec Amazon

En effet, le créateur de meubles en kit affiche désormais ses produits phares sur la plateforme Amazon, la plupart étant éligible à la livraison "Prime". Bien qu'il était déjà possible de passer commande sur le site du suédois, son association avec Amazon va lui permettre d'atteindre de nouveaux clients, des personnes pressées ou désireuses d'éviter la création d'un compte sur ikea.com.

Pour le moment, on retrouve environ 350 produits comme les tabourets Frosta, les étagères Billy, les marche-pieds Bolmen, les tables basses Lack, la vaisselle, les peluches, les rideaux, etc. Tous les produits peuvent être achetés très rapidement avec même parfois des promotions.



Oui, certains meubles sont moins chers sur Amazon que chez IKEA, histoire d'attirer les clients potentiels. Un joli coup pour Amazon qui avait signé Apple il y a bientôt deux ans et qui s'offre le géant de l'ameublement bon marché. IKEA en avait bien besoin après une crise COVID-19 particulièrement difficile pour le groupe qui misait jusqu'ici sur son expérience en magasin.

