Voici le nouveau magasin "Apple Store Tower Theatre"

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Avant sa grande ouverture plus tard cette semaine, Apple a partagé aujourd'hui des photos de son tout nouveau magasin de détail "Apple Tower Theatre" à Los Angeles. L'occasion de découvrir encore une superbe réalisation architecturale dans un lieu mythique.

Tower Theatre version Apple

Le magasin résidera dans le Tower Theatre historique conçu à l'origine au cœur de Los Angeles en 1927. Apple a collaboré avec la communauté locale, des conservateurs de premier plan et des artistes pour "préserver et restaurer soigneusement la beauté et la grandeur du théâtre".

Au cœur du magasin se trouve le forum et le mur vidéo signature, assis sous l'arche entièrement restaurée et entourés des balcons d'origine du théâtre. Le forum accueillera Today at Apple, où des sessions quotidiennes gratuites animées par des membres de l'équipe Apple et des membres de la communauté créative locale fournissent de l'inspiration et enseignent des compétences pratiques. Le vaste auditorium, entouré de baies voûtées embellies et de bronze restauré, présente tous les produits de la marque, y compris les tout nouveaux iMac, iPad Pro et Apple TV 4K.

Les visiteurs à la recherche du service et de l'assistance des membres de l'équipe Apple disposent de suffisamment d'espace, car les sièges d'origine du théâtre au niveau supérieur ont été modernisés et rendus accessibles pour créer un espace ouvert et flexible pour les rendez-vous au Genius Bar. Deux nouveaux ascenseurs ont été installés dans le théâtre, accueillant tous les clients à tous les niveaux du nouveau magasin.



La vice-présidente principale du commerce de détail d'Apple, Deirdre O'Brien, a déclaré que ce nouveau magasin "honore la riche histoire et l'héritage de cette capitale du divertissement" et qu'il s'appuie sur la relation spéciale d'Apple avec les habitants de Los Angeles. Le magasin marquera le 26e Apple Store dans la grande région de Los Angeles et emploiera 100 membres de l'équipe de vente au détail. Des photos du prochain magasin peuvent être vues sur le communiqué de presse d'Apple.

Un peu d'histoire sur Tower Theatre

A l'origine du premier lieu de Los Angeles câblé pour le cinéma avec son, le Tower Theatre historique a été conçu en 1927 par le célèbre architecte S. Charles Lee. "Cet héritage d'innovation technologique se poursuit aujourd'hui en tant que lieu idéal pour découvrir la gamme complète d'iPhone, iPad et Mac d'Apple, dont chacun a transformé le cinéma, la photographie et la composition musicale modernes", assure Apple.

À la fermeture de ses portes en 1988, l'espace est resté vide et inutilisé. Avec le même niveau de soin que dans les projets de restauration précédents, comme celui de Rome ou des Champs-Élysées, Apple a collaboré avec des conservateurs de premier plan, des artistes de la restauration et la ville de Los Angeles pour préserver et restaurer de manière réfléchie la beauté et la grandeur du théâtre. Chaque surface a été soigneusement remise à neuf et le bâtiment a subi une mise à niveau parasismique complète.

L'Apple Tower Theatre se situe au coin de la 8e rue et de Broadway, où les visiteurs reconnaîtront immédiatement la tour de l'horloge entièrement restaurée, le chapiteau de Broadway recréé, l'extérieur en terre cuite propre et l'enseigne historique rénovée. Après avoir franchi les portes de Broadway, les invités pénètrent dans le hall monumental inspiré de l'Opéra de Paris de Charles Garnier, avec un grand escalier voûté avec des mains courantes en bronze flanquées de colonnes corinthiennes en marbre.