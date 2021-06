Envoyer vos tweets vers vos stories Instagram ? C'est bientôt possible !

Ils ne sont pas dans le même groupe, mais pourtant les deux réseaux sociaux les plus populaires chez les jeunes s'associent pour proposer une fonctionnalité inédite. Annoncé l'année dernière, Twitter vient de commencer les tests autour d'une fonctionnalité qui consiste à envoyer des tweets vers des stories Instagram, plus besoin de capture d'écran !

Pour partager un tweet que vous avez apprécié ou l'un de vos tweets que vous avez postés, il fallait jusqu'ici prendre une capture d'écran puis insérer l'image dans votre storie Instagram.

Les choses vont bientôt devenir plus simples, le réseau social à l'oiseau bleu vient d'officialiser le début d'expérimentation visant à partager des tweets sur les stories Instagram (et probablement Facebook dans un futur proche).



Dans un premier temps, cette fonctionnalité sera disponible exclusivement sur iOS une fois que la période de bêta sera définitivement terminée. Si tout est stable sur la durée, Twitter exportera bien évidemment cette nouveauté pour l'ensemble des propriétaires de smartphones sous Android !

Le fonctionnement tel que Twitter l'a expliqué parait simple, dans l'icône de partage que vous pouvez trouver sur chaque tweet, vous verrez un bouton "Instagram Storie", dès que vous appuierez dessus, votre iPhone ouvrira automatiquement l'application Instagram.

Vous arriverez dans l'édition de storie, libre à vous après d'ajouter une image avec votre tweet, un GIF ou une phrase.



Chose assez décevante, les tweets se comporteront comme une image et non comme un module interactif dans vos stories Instagram. Ce qu'on aurait apprécié, c'est la possibilité de retweeter ou répondre à un tweet après avoir été redirigé vers l'application Twitter.

Visiblement, Instagram n'était pas très motivé à l'idée d'envoyer ses utilisateurs vers l'application d'un autre réseau social, dommage pour l'expérience utilisateur !



Il n'y a pour l'instant aucune information sur la disponibilité de l'option partage vers les stories Instagram. En général, les tests de Twitter peuvent durer 1 à 2 mois avant que l'ensemble des utilisateurs puissent profiter de la nouveauté.

pls stop posting screenshots of Tweets on IG Stories. you can now share Tweets directly on iOS.



-management pic.twitter.com/wpjnElsRTK