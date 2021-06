Scandale : Amazon UK détruirait près de 130 000 invendus toutes les semaines

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

4



En France, pour dénoncer les actes graves au sein des entreprises, nous avons l'émission Cash Investigation, véritable machine à buzz qui peut détruire l'image d'un grand groupe. Au Royaume-Uni, une émission similaire sur la chaine iTV vient de créer une géante polémique sur les pratiques d'Amazon UK !

La destruction des invendus

Après un Prime Day qui semble plutôt réussi, Amazon fait face à un scandale monumental au Royaume-Uni, un journaliste d'une émission télévisée populaire s'est infiltré dans l'un des entrepôts du géant américain.

Après plusieurs jours de formation à apprendre les pratiques et procédures en interne, le journaliste a fait une découverte qui fait froid dans le dos. Amazon UK organiserait hebdomadairement des destructions massives de stock invendu, tout type d'articles sont concernés : les vêtements, les outils de bricolages, les consoles de jeux, les jouets pour enfants... Et même des produits Apple : des AirPods, des MacBook et des iPad !



Cette affaire fait grand bruit au Royaume-Uni, alors que les écologistes ne cesse de dénoncer que nous sommes dans une société de surconsommation où on cherche en permanence à produire toujours plus pour répondre à une demande parfois inexistante, cette nouvelle passe vraiment mal.



Le reportage de l'émission iTV a recueilli des images accablantes pour Amazon, mais aussi des chiffres qui montrent l'ampleur du phénomène.

Selon la chaine de télévision, 130 000 articles de différentes catégories seraient détruits dans 24 centres de traitement partout au Royaume-Uni !

Les raisons principales de ces destructions sont des produits qui rencontrent des difficultés à se vendre, d’anciennes générations qui ne sont plus "au goût du jour"... Les motifs sont nombreux et parfois incohérents.

Le fonctionnement est bien précis, les produits qui doivent être détruits sont placés dans des cartons avec la mention "DÉTRUIRE" et sont expédiés vers des centres dédiés à l'élimination des invendus.

Le journaliste explique qu'un employé Amazon lui a déclaré :

Il n'y a pas de raison à ce qui est détruit : Les ventilateurs Dyson, les aspirateurs, les MacBook et iPad occasionnel ; l'autre jour, 20 000 masques Covid encore dans leur emballage.



Détruire des masques alors que des pays pauvres sont dans le besoin et que c'est devenu quelque chose d'indispensable dans le quotidien de milliards de personnes dans le monde ? Une situation extrêmement choquante.

L'employé Amazon anonyme explique aussi qu'environ 50% des produits concernés sont des produits neufs qui n'ont jamais été déballés. Le reste concerne majoritairement des produits qui ont été retournés par des clients insatisfaits.



Malgré cette destruction massive, Amazon fait tout de même quelques dons, sur les 130 000 articles, la firme américaine fait de temps en temps don de certains produits qui peuvent intéresser des associations britanniques. Malheureusement, cela reste un acte peu fréquent !

La réponse d'Amazon

L'émission a été vue par des millions de téléspectateurs, dans ce genre de situation, l'entreprise n'a pas d'autres choix que de donner des explications claires et précises.

Amazon a expliqué que les vendeurs tiers et fournisseurs qui choisissent de stocker leurs marchandises dans les entrepôts Amazon sont confrontés à 2 choix si les produits n'arrivent pas à se vendre : payer pour le stockage ou se débarrasser des produits qui n'arrivent pas à se vendre.

Finalement, la destruction est une facilité et une économie !



Un porte-parole d'Amazon a déclaré à iTV News :

Nous travaillons vers un objectif d'élimination zéro produit et notre priorité est de revendre, de faire des dons à des organisations caritatives ou de recycler tout produit invendu. Aucun article n'est envoyé en décharge au Royaume-Uni. En dernier recours, nous enverrons des articles à la récupération d'énergie, mais nous travaillons dur pour réduire le nombre de fois que cela se produit à zéro.

Le reportage est monté jusqu'aux oreilles de plusieurs membres du gouvernement britannique, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré prendre au sérieux cette affaire et qu'il s'y intéresserait très vite afin de savoir s'il est nécessaire de mettre en place des lois de réutilisation et de recyclage.



Source