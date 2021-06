Google Authenticator se met à jour avant iOS 15

Google a mis à jour son application "Authenticator" pour iOS avec une nouvelle fonctionnalité de confidentialité qui permet aux utilisateurs d'exiger Face ID ou Touch ID avant d'afficher des codes d'authentification pour les connexions à deux facteurs.



Google Authenticator sera-t-il utile sous iOS 15 ?

Auparavant, l'authentification par empreinte digitale ou faciale n'était requise que lors de l'exportation de comptes. Maintenant, lors de l'activation de la fonction d'écran de confidentialité de Google dans la version 3.2.0 de l'application, Face ID ou Touch ID‌ est nécessaire pour afficher les codes nouvellement générés.



L'exigence d'authentification peut être définie pour s'afficher immédiatement, après 10 secondes, 1 minute ou 10 minutes. De plus, Google a ajouté une barre de recherche en haut de l'interface pour permettre aux utilisateurs de rechercher des comptes.

La mise à jour précédente de Google Authenticator a introduit un mode sombre et la fonction de transfert de comptes. Cependant, les dernières améliorations sont susceptibles d'être inutiles pour de nombreux utilisateurs d'appareils Apple, car iOS 15 inclura un authentificateur de mot de passe intégré.

iOS 15 va gérer la double authentification

Lorsque Apple sortira ‌iOS 15‌ à l'automne en version finale, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad pourront générer nativement des codes de vérification à deux facteurs pour une sécurité de connexion supplémentaire, il n'y aura donc pas besoin d'une application distincte.

Générez les codes de vérification nécessaires pour une sécurité de connexion supplémentaire. Si un site propose une authentification à deux facteurs, vous pouvez configurer des codes de vérification sans télécharger une application supplémentaire. Une fois configurés, les codes de vérification se remplissent automatiquement lorsque vous vous connectez au site.

Apple explique que vous pourrez configurer des codes de vérification sous "Mots de passe" dans l'application "Réglages". Et une fois configurés, les codes se remplissent automatiquement lorsque vous vous connectez à un site, faisant de l'utilisation de l'authentification à deux facteurs une expérience plus rationalisée que les méthodes tierces comme le SMS. Cette fonctionnalité sera disponible sur ‌‌iOS 15‌‌, iPadOS 15 et macOS Monterey.

