App Store : un chiffre d'affaires de 41.5 milliards au premier semestre 2021 ?

Alexandre Godard

L'App Store génère des milliards ! Honnêtement, on le sait tous, mais ce n'est pas une raison pour ne pas évoquer la puissance d'Apple à travers le monde que ce soit avec ses produits ou avec son OS.

Apple banalise le mot "milliard"

Nous arrivons à début juillet et c'est donc le moment de faire le bilan semestriel avant d'entamer la deuxième partie de l'année. Voici un nouveau rapport de Sensor Tower qui indique que l'App Store a généré environ 41.5 milliards de dollars rien que sur le premier semestre 2021.



Un chiffre comme toujours assez incroyable d'autant plus que cela représente une hausse de 22% en comparaison avec le premier semestre 2020.

L'App Store d'Apple devrait générer 41,5 milliards de dollars de dépenses de consommation dans le monde grâce aux achats intégrés, aux abonnements et aux applications et jeux premium au premier semestre 2021. Au premier semestre 2021, l'App Store a augmenté de 22,1%.

Pour ce qui est des applications qui rapportent le plus d'argent, voici le classement (du classique) :



TikTok

YouTube

Tinder

Disney+

Netflix

Rappelez-vous en 2020, tout le monde notait la performance incroyable de l'App Store en termes de gains générés mais la situation sanitaire et le confinement avaient joué un rôle important. Ce début 2021 est donc impressionnant car il confirme la montée en puissance ininterrompue d'Apple.



Côté chiffres et anecdotes, sachez qu'environ 85% des applications disponibles sur l'App Store sont gratuites (hors achats-intégrés) et donc seulement 15% sont payantes.



Sur les 41.5 milliards de gains estimés, 26 milliards représentent les dépenses des consommateurs liées aux jeux vidéo, un secteur qui a littéralement explosé sur mobile ces dernières années.



Pour rappel, Apple ne communique jamais les chiffres officiels, cette étude de Sensor Tower est donc une estimation globale qui se rapproche sûrement de la réalité même si elle ne peut pas inclure les frais liés aux taxes ou encore les gains générés avec la publicité.