Facebook atteint les 1000 milliards de capitalisation

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

1



Facebook est aujourd'hui le "leader" dans le secteur des réseaux sociaux, avec sa liste très longue d'acquisition (ConnectU, Hot Potato, Instagram, Onavo, WhatsApp, Oculus VR, Giphy...), le groupe est devenu un poids lourd. En constante croissance et avec des chiffres d'affaires toujours plus impressionnants, l'entreprise dirigée par Mark Zuckerberg vient d'atteindre un nouvel exploit !

Facebook intègre le club privé du 1000 milliards de capitalisations boursières

Ces dernières années n'auront pas été les meilleures pour l'image de Facebook, l'entreprise a fait l'objet de nombreuses poursuites judiciaires pour différentes infractions à la protection des données personnelles. Visiblement les utilisateurs ont vite tendance à oublier les déboires du réseau social et à renouveler leur confiance envers le groupe de Mark Zuckerberg !

Grâce à la popularité toujours plus importante de ses différents services, Facebook vient d'atteindre un nouveau record en bourse, celui de dépasser les 1000 milliards de capitalisations boursières, un exploit déjà réalisé par Apple, Microsoft, Google et Amazon.

Facebook est donc la cinquième entreprise à passer ce nouveau cap, ce qui fait la différence par rapport aux entreprises citées ci-dessus, c'est que Facebook se concentre essentiellement dans les réseaux sociaux contrairement aux autres qui obtiennent la plus grosse partie de leur chiffre d'affaires dans la commercialisation de produits divisés en plusieurs gammes.



L'actualité de Facebook a probablement aidé à pousser la capitalisation boursière vers le haut, hier le juge James Boasberg a rejeté deux plaintes qui avaient été déposées par la Federal Trade Commission à l'encontre du groupe. Facebook était visé pour des pratiques anticoncurrentielles, l'acquisition d'Instagram et de WhatsApp était remise en cause dans les deux plaintes. Facebook était accusé d'avoir fait ses rachats avec qu'un seul but : écraser toute la concurrencer et dominer le secteur des réseaux sociaux.



Si c'est une bonne nouvelle pour Facebook, l'affaire n'est pas encore complètement finie puisque la FTC a encore un mois pour apporter des preuves supplémentaires dans le dossier et représenter ses plaintes.



Source

Télécharger l'app gratuite Facebook