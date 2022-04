L'anti-pistage d'iOS provoquerait une perte de 12,8 milliards de dollars à Facebook

⏰ Il y a 1 heure

William Teixeira

À chaque nouveau trimestre, Facebook annonce plusieurs milliards de chiffres d'affaires, le tout sans best-seller commercial comme Apple avec l'iPhone... La raison de ce succès, c'est la publicité. Facebook génère beaucoup d'argent grâce à l'intégration de la publicité dans ses apps, le problème, c'est qu'Apple est venu mettre un grain de sable dans la machine qui tournait bien depuis plus de 15 ans.

Une perte financière évaluée à 12,8 milliards de dollars en 2022

Depuis iOS 14.5, les développeurs iOS et iPadOS doivent obtenir votre autorisation pour suivre vos activités dans les applications et sur les sites web. Sans surprise, cette main tendue pour protéger sa vie privée est saisie par une majorité des clients Apple aux quatre coins du monde, énormément de personnes refusent systématiquement d'être suivies quand ils utilisent leur smartphone.



Selon le cabinet de recherche Lotame, cela a des conséquences dramatiques sur les revenus des grandes entreprises : à commencer par Facebook qui utilisait beaucoup le suivi de l'utilisateur pour afficher des publicités ciblées (ce sont celles qui rapportent le plus). Selon les estimations, l'anti-tracking d'Apple pourrait provoquer une perte financière allant jusqu'à 12,8 milliards de dollars sur les résultats annuels du groupe Meta en 2022.

Cette estimation de Lotame est presque identique à la récente déclaration de David Wehner le directeur financier de Meta, il avait déclaré lors des résultats du T4 de 2021 :

Nous pensons que l'impact de l'ensemble d'iOS en tant que vent contraire sur notre activité en 2022 est de l'ordre de 10 milliards de dollars, c'est donc un vent contraire assez important pour notre activité. Et nous constatons cet impact dans un certain nombre de secteurs verticaux. Le commerce électronique est un domaine où nous avons vu un ralentissement significatif de la croissance au 4e trimestre.

Cette tendance à la baisse ne se constate pas vraiment chez les concurrents de Facebook pour l'instant, Snapchat et Twitter se concentrent essentiellement sur une meilleure monétisation sur chaque utilisateur et connaissent même une croissance sur l'année 2021 (boosté grâce aux confinements et couvre-feu un peu partout dans le monde).



Le cabinet de recherche Lotame assure quand même qu'en 2022, Facebook ne sera pas le seul impacté par l'anti-pistage d'iOS, il est estimé une perte financière de 323 millions de dollars pour Twitter, 546 millions de dollars pour Snapchat et 2,2 milliards de dollars pour YouTube !



Que ça soit chez Facebook ou chez les autres réseaux sociaux, on travaille activement sur de nouveaux outils pour remplacer très rapidement cette perte financière causée par la nouvelle politique d'Apple. Le rapport révèle que "Facebook s'efforce d'inciter le commerce électronique, la vente au détail et les vitrines à fonctionner entièrement dans le système Facebook avec de nouveaux outils, de nouvelles capacités et un nouveau soutien".

