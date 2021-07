Une bêta avec prise en charge native des Mac M1 pour Spotify

Les développeurs de différentes applications continuent de travailler sur la compatibilité de leurs créations avec les derniers Mac embarquant une puce M1. Le dernier exemple n'est autre que Spotify qui propose depuis quelques minutes une première bêta avec prise en charge native d'Apple Silicon.



Une bien belle nouvelle pour les nombreux abonnés au service de streaming audio, qui pouvaient malgré tout profiter de la plateforme grâce à la technologie Rosetta 2 d'Apple.

Nous avons travaillé dur dans les coulisses et sommes heureux d'annoncer que nous avons maintenant une version bêta de notre application disponible. Il présente de nombreuses améliorations de compatibilité et optimisations pour la nouvelle architecture Apple.



Veuillez noter qu'en tant que version bêta, certains comportements inattendus peuvent encore se produire. Nous utiliserons tous les commentaires et informations que nous recevons de votre part pour peaufiner et améliorer votre expérience Spotify. Et si tout fonctionne bien, nous serions ravis de l'entendre aussi !