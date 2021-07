Bons plans iOS : Raiders of the North Sea, PDF Max Pro , Winterlore I

Il y a 45 min (Màj il y a 44 min)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Raiders of the North Sea, PDF Max Pro , Winterlore I. L'occasion d'économiser 35.5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

PDF Max Pro (App, iPhone / iPad, v7.4.0, 61 Mo, iOS 11.0, Mobeera) passe de 5,49 € à gratuit. PDF Max 5 Pro est une appli vous permettant d'annoter des PDF, les remplir, ou encore de les synchroniser sur le cloud, tout cela au sein d'une très belle interface.



Les + : Un utilitaire très complet à ne pas rater ! Télécharger l'app gratuite PDF Max Pro





Writey (App, iPad, v1.9.2, 36 Mo, iOS 13.0, Mehrdad Bokaeian) passe de 3,49 € à gratuit. Écrire sur un iPad demande un peu d’entraînement, et c’est exactement pour cela que Writey a été conçu. Prenez votre Apple Pencil, choisissez un cours et suivez les guides pour améliorer votre écriture numérique.



L'application comprend trois cours d'écriture manuscrite: alphabet romain, écriture régulière et écriture cursive. Il comprend également un mode sombre. Les + :



Réapprenez à écrire ! Télécharger l'app gratuite Writey

Jeux gratuits iOS :

Rogue Hearts (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.19, 468 Mo, iOS 7.1, NINETAIL Co., Ltd) passe de 1,09 € à gratuit. Bienvenue dans cette réinterprétation moderne d'un Dungeon-RPG mettant, comme son nom l'indique, l'exploration de donjons en avant.



Il vous faudra de la stratégie pour venir à bout des différents niveaux générés aléatoirement...



Les + : La durée de vie

Une valeur sûre Télécharger le jeu gratuit Rogue Hearts





Deemo (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v4.1.0, 2,6 Go, iOS 10.0, Rayark International Limited) passe de 2,29 € à gratuit. De la même équipe que Cytus, un jeu musical et rythmique acclamé dans le monde entier. Rayark vous propose Deemo.



Deemo propose une histoire et un style musical centré sur des mélodies au piano. Concrètement Deemo est un jeu de rythme musical comme par exemple Tap Tap Revenge. Il vous faudra taper au bon moment sur l'écran où des barres vont défiler en rythme avec les mélodies.



Les + : Les graphismes

Le jeu en français Télécharger le jeu gratuit Deemo





Hexio (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v4.1.0, 77 Mo, iOS 8.0, Logisk Studio Inc.) passe de 2,29 € à gratuit. Hexio est un jeu de casse-tête minimaliste reposant et époustouflant qui offre plus de 90 niveaux méticuleusement conçus pour vous y plonger. Une superbe bande sonore de piano vous accompagne dans votre merveilleuse expérience.



Les + : 96 casse-têtes artisanaux Télécharger le jeu gratuit Hexio





Darkland : Madness Dashing (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v4.5, 180 Mo, iOS 11.0, Hoang Vinh Nguyen) passe de 4,49 € à gratuit. Darkland est un jeu de plate-forme stimulant où il n'y a pas de boutons fixes comme dans les autres jeux du même genre. Il suffit de toucher pour vous déplacer et c'est ce dont vous avez besoin pour jouer.



C’est un jeu assez difficile que vous n’avez jamais vu ou connu auparavant. Vous pourriez mourir plusieurs fois avant d'avoir terminé le niveau. Mais ne vous inquiétez pas pour la mort, si vous mourez, vous pouvez réessayer immédiatement.



Les + : Préparez-vous à devenir fou

Pour les joueurs les plus assidus Télécharger le jeu gratuit Darkland : Madness Dashing





Winterlore I (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 109 Mo, iOS 13.0, Andreea Dragoman) passe de 1,09 € à gratuit. La légende raconte qu'après que Dieu ait créé le monde, il a dispersé les miettes laissées de son sac de miracles à l'endroit nommé maintenant Moroi Springs. La terre a commencé à être habitée par des créatures étranges pour équilibrer le bon et le mauvais dans le monde.



Suivez l'histoire de la jeune Ozana, alors qu'elle se lance dans une quête de découverte de soi et de guérison après le décès de sa grand-mère bien-aimée. Elle commence par marcher sur les traces de sa défunte grand-mère, encouragée par le fait qu'elle connaît de fond en comble les traditions familiales. Elle rencontrera des personnages mystérieux en cours de route. Certains sont des amis, certains sont des ennemis et d'autres ne sont pas entièrement humains.



Les + : Un excellent jeu de point'n'click Télécharger le jeu gratuit Winterlore I





Promotions iOS :

Leos Fortune (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.9, 165 Mo, iOS 13.0, 1337 & Senri LLC) passe de 5,49 € à 3,49 €. Un jeu de plateforme à la réalisation particulièrement soignée. On y incarne Léo qui se lance sur les traces d'un voleur lui ayant dérobé tout son or à travers 24 niveaux.

Magnifique, Leo's Fortune vous rendra accroc malgré un gameplay en une touche très simple. Simple oui mais très bien pensé avec ses subtilités dues aux différents casse-têtes et au moteur physique du jeu.



Si vous aimez, vous n'allez pas le lâcher et le trouver trop court. On vous aura prévenu :)



Les + : Un HIT absolu récompensé

Beau ! (120 Hz sur iPad Pro)

Compatible manette MFI Télécharger Leos Fortune à 3,49 €





Raiders of the North Sea (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.4.6, 397 Mo, iOS 9.0, Dire Wolf Digital) passe de 10,99 € à 7,99 €. C'est la saison des pillages! Vivez une aventure viking dans cette version numérique du jeu de plateau acclamé de placement d'ouvriers!



Dans Raiders of the North Sea, les joueurs forment un équipage et équipent un drakkar pour organiser des raids sur des colonies et obtenir de l'or et de la notoriété. Impressionnez votre Chef dans des combats glorieux et faites-vous une place parmi les légendes de la mer du Nord!



On parle ici de la version numérique d'un jeu de plateau populaire dans les pays anglophones.



Les + : De la stratégie et des vikings ! Télécharger Raiders of the North Sea à 7,99 €





Sagrada (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.3.11, 409 Mo, iOS 9.0, Dire Wolf Digital) passe de 7,99 € à 5,49 €. Apportez votre chef-d'oeuvre du vitrail à la vie éblouissante numérique Sagrada, le jeu de plateau de rédaction dés de Floodgate Jeux.



À tour de rôle en sélectionnant dés colorés et les placer dans votre fenêtre magnifique vitrail. L'artisan qui crée la plus bealle victoires de fenêtre.



Choisissez vos dés avec soin!

Trouver l'ajustement parfait pour chaque morceau de votre fenêtre: les restrictions à la fois la couleur et le numéro de votre marque montrant damner un défi déconcertant.



Les + : Excellent jeu de plateau

Découvrez la sublime Sagrada Télécharger Sagrada à 5,49 €