L’UE exhorte Apple de ne pas cacher ses pratiques antitrust derrière la sécurité

Apple est accusé partout dans le monde de pratiques anticoncurrentielles visant à s'assurer une position confortable dans plusieurs secteurs. On pense notamment aux dénonciations de Spotify et Epic Games sur l'App Store et les différentes règles qui n'ont parfois aucun sens...

L'UE met en garde Apple

Pourquoi n'y a-t-il pas d'autres stores que l'App Store ?

Pour la sécurité.

Pourquoi n'y a-t-il pas de cloud gaming sur l'App Store ?

Pour la sécurité.

Pourquoi les concurrents d'Apple Pay ne sont pas disponibles sur l'iPhone ?

Pour la sécurité.



Des exemples comme cela, il en existe plein... Apple utilise à chaque fois le motif de la sécurité et de la protection de la vie privée pour éliminer la concurrence, avantager ses services et protéger ses différentes sources de revenus comme l'App Store.

C'est en tout cas ce que pense Margrethe Vestager, la commissaire européenne responsable des affaires antitrust.



Dans une interview accordée en exclusivité à Reuters, Vestager a mis un "petit coup de pression" à Apple en affirmant qu'il ne faut pas prétendre à une protection optimale de la vie privée et de la sécurité des utilisateurs pour faire passer des pratiques anticoncurrentielles.

Vestager affirme tout de même comprendre et partager cette préoccupation d'Apple pour la sécurité, selon elle c'est et ça restera d'une importance capitale pour tout le monde.

Ce que voudrait la commissaire européenne, c'est qu'Apple change ses habitudes, donne la possibilité aux utilisateurs d'iPhone et de ses autres produits de pouvoir télécharger sur d'autres stores afin de profiter de prix plus bas.

Vestager est persuadé qu'Apple peut obtenir la même sécurité et respect de la vie privée en autorisant d'autres stores, il existe selon elle des solutions qui permettent de ne pas compromettre "l'environnement sain" que représentent aujourd'hui les différents OS d'Apple.

Ce que veut éviter la commissaire européenne, c’est de passer par la force avec un projet de loi qui obligerait les géants comme Apple à changer les règles et s'ouvrir à de nouvelles options jusqu'ici jamais envisagées.

Du côté d'Apple, l'ouverture à un store tiers est quelque chose qui est complètement exclu, Tim Cook y est fermement opposé et ne veut pas qu’iOS devienne comme Android, un endroit où l'utilisateur se demande si l'application qu'il va télécharger peut nuire à sa vie privée et à sa sécurité. Dans la vision du CEO d'Apple, s'ouvrir à des stores tiers, c'est la fin définitive des étiquettes de confidentialité ou même à la transparence du suivi des apps.

Si Vestager et Cook ont une vision complètement à l'opposée sur la distribution des applications sur iOS, les deux avis se rejoignent quand il s'agit de la notification qui donne le contrôle sur le suivi des applications, voici ce que la commissaire européenne a déclaré :

Comme je l'ai dit, je pense que c’est une bonne chose lorsque les fournisseurs nous donnent le service que nous pouvons facilement définir nos préférences si nous voulons être suivis en dehors de l'utilisation d'une application ou non, tant que c'est la même condition pour tout le monde. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune raison de croire que ce n'est pas le cas pour Apple.

Pour l'instant, Apple n'a pas encore réagi à cette interview. On se demande quand même combien de temps cette situation va encore durer avant que l'UE passe à l'offensive sur ces sujets délicats.