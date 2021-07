Sa Tesla prend feu pendant qu'il est au volant !

En début de semaine, le conducteur d'une Tesla Model S Plaid s'est retrouvé pris au piège dans les flammes après que sa voiture ait pris feu pendant qu'il conduisait. Une histoire assez effrayante même s'il faudra attendre le compte rendu de l'enquête pour savoir ce qu'il s'est réellement passé.

L'histoire insolite de la semaine

Voilà une histoire qui fait froid dans le dos. Mardi soir aux États-Unis, le conducteur d'une Tesla s'est retrouvé bloqué dans sa voiture au milieu des flammes. Selon les premières déclarations de ses avocats, le véhicule a subitement pris feu pendant que celui-ci conduisait tranquillement.



Fort heureusement, après quelques secondes de panique, le chauffeur a réussi à sortir du véhicule sain et sauf. Au vu des images impressionnantes, inutile de vous dire qu'il ne reste plus rien du véhicule qui en plus était le modèle S Plaid soit le plus haut de gamme de la marque.

L'un des avocats de la victime a tout simplement déclaré qu'il souhaitait que Tesla stoppe totalement les livraisons de ce modèle le temps que l'enquête se déroule et détermine le pourquoi du comment.



Pour rappel, les toutes premières livraisons de S Plaid ont commencé il y a à peine un mois sur le continent américain. Un nouveau modèle surpuissant de plus de 100 000 $, 1020 CV et effectuant le 0 à 100 km/h en deux secondes.



Nous avons clairement devant les yeux une très mauvaise pub pour Tesla surtout après les propos du grand patron Elon Musk qui avait déclaré que ce modèle était plus sûr et plus puissant que la concurrence (thermique).

