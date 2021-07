iPhone 13 Pro Max : un bloc photo immense ?

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alexandre Godard

2



L'iPhone Pro Max, comme son nom l'indique, possède toujours les composants les plus grands de la gamme et ce n'est pas cette photo qui viendra nous contredire. Selon une nouvelle rumeur ou image "certifiée", le bloc photo arrière de l'iPhone 13 Pro Max serait gigantesque.

iPhone 13 Pro Max : un méga module photo ?

Le temps passe et mine de rien, d'ici à peine deux mois et demi, nous aurons le droit à la présentation des iPhone 13. Si les rumeurs tournicotent dans tous les sens depuis plusieurs mois, il semblerait bien qu'on reparte sur quatre modèles comme pour la gamme iPhone 12.



Comme chaque année, on se demande quels seront les changements esthétiques et la dernière rumeur en date risque de faire encore une fois pas mal parler. Une nouvelle image relayée sur Twitter par le compte @DuanRuii nous montre l'iPhone 12 Pro Max placé dans la "supposée" coque officielle de l'iPhone 13 Pro Max.

Oui, selon cette image, il semblerait que le module photo arrière du prochain modèle Max soit beaucoup plus imposant que son prédécesseur. Si tel était le cas, cela annoncerait à coup sûr un gain considérable pour la qualité photo et pourquoi pas un nouveau capteur encore jamais apposé sur l'iPhone.

Put the iPhone 12 Pro Max into the iPhone 13 Pro Max mobile phone protective case.



via https://t.co/LuywvxgBVr pic.twitter.com/vDAU8orHvO — DuanRui (@duanrui1205) July 6, 2021

Bien évidemment, tout cela reste à prendre avec de très grosses pincettes, le but ici étant comme toujours de partager le maximum d'informations pour ceux qui adorent jouer au chat et à la souris et faire parler leur imagination en attendant l'annonce officielle.



Pour le coup, il faut tout de même avouer que vu sous cet angle, le bloc photo serait vraiment imposant, peut-être même trop, vous ne trouvez pas ?