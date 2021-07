Les Apple Watch et bracelets Fitbit permettent de détecter les cas Covid

Nous disposons sur nos montres et bracelets connectés des capteurs santé qui sont capables d'apporter des données très précises sur le rythme des battements du cœur, le taux d'oxygène dans le sang... Depuis l'apparition de la pandémie Covid-19, plusieurs études américaines ont cherché à savoir s'il était possible de détecter des symptômes du Covid-19 avec une montre connectée au poignet. Les premiers résultats très sérieux d'une étude menée par plusieurs scientifiques affirment que l'Apple Watch et plusieurs de ses concurrents sont des outils très précieux pour apporter une détection précise des cas Covid.

L'Apple Watch pour vérifier si vous avez le Covid ?

Aujourd'hui, pour vérifier si vous avez été infecté par le Covid-19, la meilleure solution est de faire un test PCR. Cependant, d'autres solutions pourraient exister... Plusieurs études commencées il y a plus d'un an cherchent à savoir si les appareils connectés qu'on porte au poignet (comme l'Apple Watch) peuvent servir à détecter le Covid-19 chez une personne.

Le New York Times a publié aujourd'hui des résultats très encourageants venant du Digital Engagement and Tracking for Early Control and Treatment (DETECT), l'étude qui a duré du 25 mars 2020 au 24 janvier 2021 a observé de très près 37 000 personnes toutes équipées de bracelets Fitbits, d'Apple Watch et d'autres modèles.



Avec l'accord des participants, les données recueillies par les wearables sur les poignets ont été envoyées vers l'application de recherche MyDataHelps pour après atterrir entre les mains des scientifiques du DETECT.

Sur les 37 000 personnes, une bonne partie s'est malheureusement fait infecter par le Covid-19, pendant cette phase d'infection, les données collectées ont minutieusement été analysées et vérifiées.

Après plusieurs semaines de recherches, il s'est avéré qu'en combinant les données venant des Apple Watch et des bracelets Fitbit, la détection du Covid-19 était nettement plus précise que de se concentrer uniquement sur les symptômes.

Jennifer Radin épidémiologiste a déclarée :

On a constaté un changement beaucoup plus important de la fréquence cardiaque au repos chez les personnes qui ont eu le Covid par rapport à d'autres infections virales. On observe également un changement beaucoup plus radical au niveau des pas et du sommeil.

Ce qui a aussi été remarqué, c’est que quand une personne est atteinte du Covid-19, le rythme cardiaque devient plus lent, les scientifiques parlent même d'une chute conséquente dans les données recueillies par les montres et bracelets connectés.

Sur le long terme, une personne atteinte du Covid va prendre jusqu'à 79 jours pour retrouver un rythme cardiaque normal au repos, pour n'importe quelle maladie, cela prend seulement 4 jours. C'est dire l'impact qu'a ce virus sur notre corps !



Autre événement remarqué dans l'étude, l'infection au Covid-19 engendre également des difficultés de sommeil et moins d'activité physique, on dort moins bien et on a tendance à moins bouger. Comparé à d'autres maladies, tout revient à la normale plus lentement, là aussi.

Jennifer Radin a affirmé que ce n'est que le début d'une longue recherche :

Nous voulons faire un meilleur travail de collecte des symptômes à long terme afin de pouvoir comparer les changements physiologiques que nous observons avec les symptômes que les participants ressentent réellement. Il s'agit donc vraiment d'une étude préliminaire qui ouvre la voie à de nombreuses autres études à l'avenir.

Pour l'instant, une Apple Watch ne peut pas dire ouvertement : "vous êtes infecté par le Covid-19". La firme de Cupertino a encore beaucoup de travail et d'investissement à faire du côté de la recherche et du développement pour apporter une telle innovation dans l'Apple Watch.

Cependant, plusieurs indications dans le rythme cardiaque, le suivi d'activité ou encore le suivi du sommeil peuvent donner des indices fiables sur une potentielle contamination !

Si Apple cherche à faire du marketing de ce côté, l'entreprise pourrait très bien présenter cela comme une "suspicion d'infection au Covid-19", ce qui serait probablement accepté par les principaux organismes qui approuvent les fonctionnalités santé de nos appareils.



