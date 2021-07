Les résumés de la semaine débarquent sur Apple Music

Apple a présenté aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité pour le service Apple Music appelée This Week on Apple Music, qui est conçue pour fournir un résumé des cinq plus grandes choses qui se sont passées sur la plateforme chaque semaine.

Apple dit qu'elle proposera les meilleurs moments des stories avec des suggestions d'albums, des listes de lecture, des vidéos, des épisodes radiophoniques, des interviews, et plus encore.

Pour démarrer, les recommandations d'aujourd'hui comprennent la playlist BTS : Butter Dance Party, une interview de Jennifer Lopez, un court métrage et plusieurs épisodes radiophoniques.

