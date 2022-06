Brad Pitt et le réalisateur de « Top Gun : Maverick » débarquent sur Apple TV+

Depuis sa création, le service de streaming Apple TV+ a déjà attiré de nombreuses célébrités de l'univers cinématographique américain, on pense par exemple à Tom Hanks, Jennifer Aniston, Samuel L Jackson, Rose Byrne, Jason Momoa ou encore Chris Evans. Cependant, une star internationale n'a jamais été présente dans une production originale Apple, il s'agit de Brad Pitt.

De nombreux membres de l'équipe Maverick vont participer à cette création originale Apple

Vous avez peut-être déjà vu l'incroyable « Top Gun : Maverick » au cinéma, un film qui marque l'esprit par son scénario et ses images époustouflantes qui atteignent la perfection sur tous les plans. L'équipe d'Apple TV+ a bien évidemment été impressionné par ce film qui rencontre un gigantesque succès au cinéma.

Souhaitant collaborer avec l'équipe de « Top Gun : Maverick », Apple TV+ vient de signer un accord avec le réalisateur du film ainsi que plusieurs membres du casting du dernier Top Gun.



Un récent rapport de The Hollywood Reporter explique que Brad Pitt sera la vedette d'un film de Formule 1, un contenu rempli d'action et qui sera réalisé par le talentueux Joseph Kosinski.

L'accord, qui est en préparation depuis près de cinq mois, réunit Kosinski et de nombreux membres de son équipe Maverick, dont le scénariste Ehren Kruger et les producteurs Jerry Bruckheimer et Chad Oman de Jerry Bruckheimer Films, Maverick espérant rapporter un milliard de dollars ou plus lors de sa sortie en salles. Tous sont de retour dans les mêmes fonctions pour le projet de course et sont rejoints par Lewis Hamilton, le septuple champion du monde de F1, qui produira avec la bannière Plan B de Pitt.

Aux États-Unis, ce film à gros budget sortira dans un premier temps au cinéma puis sera disponible en exclusivité sur Apple TV+ au-delà d'une période d'environ 30 jours.

En France, cela ne sera malheureusement pas possible à cause de notre chronologie des médias qui empêcherait une publication sur Apple TV+ en même temps que les Américains.



Comme l'explique le rapport, l'idée du projet ne vient pas d'Apple, mais du réalisateur Kosinski. C'est lui qui a proposé et longuement détaillé le projet aux équipes Apple TV+ qui ont été conquises, il a été encouragé après une rencontre avec Hamilton par le biais de Tom Cruise lors d'une soirée.



Ce nouveau film (dont le nom est toujours secret) aura pour objectif d’offrir des courses de Formule 1 les plus réalistes possibles, le scénario et les images devront convaincre les amateurs de cette discipline de sport automobile. Apple comptera en partie sur l'expérience et la passion de Lewis Hamilton pour apporter une touche spéciale sur ce film original.



À noter qu'une seconde collaboration avec Lewis Hamilton est en cours avec Apple TV+, le service de streaming devrait prochainement révéler un documentaire inédit et exclusif sur la carrière de la star internationale. Aucune date n'est dévoilée pour le moment, mais ce documentaire de plus d'une heure devrait sortir cette année ou en 2023.