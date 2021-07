Bill Gates a été choqué par le lancement d'iTunes Music Store en 2003

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

Un courriel interne récemment découvert et envoyé par Bill Gates aux employés de Microsoft a révélé comment l’ancien patron était apparemment stupéfait par l'accord conclu par Apple avec l'industrie de la musique pour iTunes, et comment il pensait que Microsoft devait agir rapidement pour suivre le rythme.



L'e-mail provient de l'affaire antitrust Comes vs Microsoft et a été découvert par le compte Internal Tech Emails. Bill Gates a envoyé le courriel le 30 avril 2003, sous le titre « Apple's Jobs again... and time to have a great Windows download service... »

Microsoft voulait se mettre au niveau d’Apple

Le courriel de Bill Gates, l’ancien employé de Steve Jobs, indique :

La capacité de Steve Jobs à se concentrer sur les quelques choses qui comptent, à faire en sorte que les gens obtiennent la bonne interface utilisateur et à commercialiser les choses comme révolutionnaires sont des choses étonnantes. Cette fois-ci, d'une manière ou d'une autre, il a appliqué ses talents pour obtenir un meilleur accord de licence que quiconque pour la musique. C'est très étrange pour moi. Les propres opérations des sociétés de musique offrent un service vraiment hostile à l'utilisateur et qui a été examiné de cette façon de manière cohérente. D'une certaine manière, ils décident de donner à Apple la possibilité de faire quelque chose de bien.

Bill Gates poursuit en faisant référence aux discussions de Microsoft autour de "EMusic" et de la façon dont ce serait mieux qu'un abonnement parce que les utilisateurs sauraient ce qu'ils payaient avant de déclarer :

Je ne dis pas que cette étrangeté signifie que nous avons foiré - du moins si nous l'avons fait comme Real, Pressplay et Musicnet et fondamentalement tous les autres.

Gates a également dit aux employés que la compagnie devait "agir rapidement pour obtenir quelque chose où l’interface et les droits sont aussi bons", décrivant comment Jobs "nous a à nouveau marché dessus".

Le créateur de Microsoft a envoyé l'e-mail deux jours seulement après qu'Apple ait annoncé le lancement de son iTunes Music Store, au moment où Apple a déclaré :

Apple® a lancé aujourd'hui l'iTunes® Music Store, un magasin de musique en ligne révolutionnaire qui permet aux clients de trouver, d'acheter et de télécharger rapidement la musique qu'ils veulent pour seulement 99 cents par chanson, sans frais d'abonnement. L'iTunes Music Store offre des droits d'utilisation personnelle révolutionnaires, y compris la gravure de chansons sur un nombre illimité de CD pour un usage personnel, l'écoute de chansons sur un nombre illimité d'iPods, la lecture de chansons sur un maximum de trois ordinateurs Macintosh® et l'utilisation de chansons dans n'importe quelle application sur Mac®,

Au lancement, iTunes comptait plus de 200 000 chansons, ainsi que des morceaux exclusifs. À l'époque, Steve Jobs avait alors expliqué :

L'iTunes Music Store offre les droits révolutionnaires de graver un nombre illimité de CD pour un usage personnel et de mettre de la musique sur un nombre illimité d'iPods pour une écoute en déplacement... Les consommateurs ne veulent pas être traités comme des criminels et les artistes ne veulent pas que leur précieuse œuvre soit volée. L'iTunes Music Store offre une solution révolutionnaire pour les deux.

iTunes a connu un franc succès pendant plus de dix ans, et a depuis été remplacé en grande partie par Apple Music, le service de streaming qui comprend désormais l'audio spatial et l'audio sans perte pour une écoute haut de gamme sur des écouteurs comme ses AirPods Max et AirPods Pro. La société à la pomme est actuellement seconde derrière Spotify dans ma diffusion musicale.