De nouveaux coloris pour les lanières et porte-clés AirTags

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

En plus d'introduire la nouvelle batterie MagSafe, Apple a également lancé

de nouveaux accessoires pour AirTags avec des lanières et porte-clefs proposés dans de nouvelles couleurs. Ce sont les coloris vus dans les rumeurs le mois dernier.

Trois nouvelles couleurs pour les accessoires Airtags

La lanière en cuir AirTag, au prix de 45€, est maintenant disponible en bleu balte, coquelicot de Californie et vert forêt. Auparavant, la boucle en cuir pour AirTags était limitée au rouge et au brun selle. Sans oublier la version Hermès à 400€.

Le porte-clés en cuir AirTag, au prix de 39€, est disponible en coquelicot de Californie et vert Forêt, en plus des couleurs originales du bleu balte, du rouge et du brun selle.

Fait intéressant, Apple a montré la couleur coquelicot de Californie sur le porte-clés lors du lancement des AirTags, mais n'a pas rendu l'option de couleur disponible à l'achat jusqu'aujourd'hui.

Les porte-clés en cuir AirTag et les boucles en cuir achetés aujourd'hui commenceront à arriver aux clients plus tard cette semaine. Mais si vous trouvez ces produits trop chers, consultez notre sélection d’accessoires pas chers pour Airtags.