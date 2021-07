Pass sanitaire : comment fonctionne le scan du QR Code des commerçants ?

Corentin Ruffin

Avec les nouvelles annonces ayant eu lieu lundi soir par Emmanuel Macron, le pass sanitaire va prendre en importance. En effet, les Français souhaitant désormais se rendre dans les restaurants, les cinémas et lieux de loisirs devront désormais montrer patte blanche pour faire face à la Covid-19.

Ainsi, l'application TousAntiCovid risque de devenir de plus en plus présente sur nos smartphones, afin de prouver que l'on est vacciné et être éligible pour l'entrée dans les différents lieux, en évitant les faux pass. Seulement, une question que l'on peut se poser : comment vont faire les commerçants et propriétaires vont faire pour scanner votre QR Code ?

L'application TousAntiCovid Verif pour scanner les QR Code

À vrai dire, la solution est assez simple pour les restaurants et lieux de loisirs : ces derniers devront se munir de l'application TousAntiCovid Verif développé par IN Groupe et qui est disponible sur iOS et Android.



L'utilisation de cette dernière est très simple, puisqu'un simple bouton permet d'ouvrir le scanner, permettant de lire le QR Code sur l’appli TousAntiCovid ou imprimé sur papier. Une fois fait, le commerçant verra alors le nom, le prénom et la date de naissance de la personne ainsi qu'une couleur verte ou rouge permettant, ou non, de valider l'accès.



Simple et efficace. Et n’oubliez pas notre tuto pour savoir comment importer votre pass dans l’application TousAntiCovid grand public.

