AAPL : une capitalisation boursière de 2500 Milliards de dollars

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

Cela devient presque une banalité tant Apple progresse chaque année mais ce nouveau record est tout de même significatif. 2500 milliards ! Voici la capitalisation boursière de la marque à la Pomme.

AAPL : 2500 milliards !

Quand est-ce que cela s'arrêtera ? À chaque fois que nous prenons la parole pour évoquer le cas d'Apple en bourse, c'est pour annoncer un nouveau record et celui-ci est encore une fois légendaire.



Après avoir atteint les 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière en août 2020, la Pomme récidive presque un an plus tard et peut se targuer désormais d'être au niveau des 2500 milliards de dollars.



Une fois de plus, la firme de Cupertino est la première entreprise mondiale à réussir cette prouesse qui en dit long sur le succès de la marque et sur les futurs projets à venir qui devraient tous être plus ambitieux les uns que les autres.



Depuis début juin, l'action AAPL s'est lancé dans une petite course vers les sommets avec une augmentation de 20% et un prix par action de 149.15, jamais atteint auparavant.

Inutile de vous énumérer le pourquoi du comment l'action d'Apple cartonne à ce point-là étant donné le succès interplanétaire de l'iPhone et ses petits copains (iPad, Mac...) ces dernières années.



Comme nous l'annoncions au début de la crise sanitaire, le secteur technologique et notamment les GAFAM ont profité au maximum de cette période délicate au contraire d'autres domaines pour s'enrichir encore plus qu'ils ne l'étaient déjà.



On se retrouve dans un an pour l'annonce des 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière. En attendant, on espère un automne/hiver alléchant avec un iPhone 13 à la hauteur, un iOS 15 novateur et pourquoi pas les fameux MacBook Pro 14" et 16".