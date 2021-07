Bons plans iOS : Hidden Folks, Starlight, Traffic Brains

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Hidden Folks, Starlight, Traffic Brains. L'occasion d'économiser 44,9€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

AirDisk Pro (App, iPhone / iPad, v7.2.2, 57 Mo, iOS 12.0, Felix Yew) passe de 2,29 € à gratuit. Une application qui va transformer votre iPhone ou iPad en clé de stockage sans fil. On peut ainsi transférer sans câble des fichiers volumineux (photo, vidéo, musique, document) entre son ordinateur et son iPhone ou iPad et inversement.



C'est pratique et ca fonctionne, alors que demander de plus ? Il y a même la possibilité de prévisualiser les fichiers.



Les + : Très facile Télécharger l'app gratuite AirDisk Pro





Starlight (App, iPhone / iPad, v3.2.6, 69 Mo, iOS 12.1, ION6, LLC) passe de 3,49 € à gratuit. Un planétarium sur votre appareil pour admirer et découvrir le ciel avec ses constellations et ses étoiles comme vous ne l'avez jamais vu. En réalité augmentée, pointez le ciel avec votre iPhone et apprenez à reconnaitre les étoiles qui vous entoure. Si vous voulez épater un ou une amie, c'est le moment !



Les + : Idéal pour les débutants

Une belle interface Télécharger l'app gratuite Starlight





Flowing (App, iPhone / iPad, v1.3.5, 98 Mo, iOS 8.0, Franz Bruckhoff) passe de 4,49 € à gratuit. Reprenez le contrôle de votre sommeil avec Flowing et rejoignez une communauté de miliers de personnes qui dorment mieux chaque nuit.



Sélectionnez des sons et des mélodies que vous aimez, combinez-les et réglez le volume de chaque son pour créer votre mélange. C’est simple et ça fonctionne !



Les + : Belle bibliothèque

Permet la méditation Télécharger l'app gratuite Flowing





Jeux gratuits iOS :

LVL (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.9, 121 Mo, iOS 10.0, Ertan Unver) passe de 2,29 € à gratuit. LVL force les joueurs à penser en 3D, quand en même temps ils doivent résolver des puzzles en 2D. La plupart des puzzles de LVL ne peuvent pas être resolus par des interactions avec une seule face. Les joueurs ont besoin de penser des solutions possibles qui nécessitent des replacements des piéces avec des autres sur les faces différentes d'une cube....



Les + : Plus de 50 niveaux conçus manuellement avec plus de 150 puzzles incroyables

Niveaux générés aléatoirement illimités pour le mode infini Télécharger le jeu gratuit LVL





Traffic Brains (Jeu, Simulation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 16 Mo, iOS 9.0, Lucky Loot) passe de 2,29 € à gratuit. C'est à vous de décider quels feux de circulation doivent passer au vert et à quel moment dans Traffic Brains. Avant de commencer chaque niveau, programmez les feux en appuyant sur le feu de circulation pour le faire passer au vert et en lui attribuant un numéro.



Préparez des voies vertes pour de meilleures performances de circulation. L'objectif est de gérer le trafic de la manière la plus fluide et la plus efficace possible.



Les + : Si vous aimez les casses-tête, en voici un excellent Télécharger le jeu gratuit Traffic Brains





Petit orchestre (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.8, 290 Mo, iOS 8.0, Bamboo Kids) passe de 3,49 € à gratuit. Créez votre propre orchestre et écoutez une mélodie jouée avec vos instruments de musique préférés du monde entier! Étudiez les instruments musicaux et leurs sons avec ce jeu amusant.



Testez vos connaissances avec un quiz à trois niveaux de difficulté. Le son des instruments de musique classiques captiveront votre enfant pendant longtemps, et son intérêt sera retenu par des mini-jeux supplémentaires qui enrichiront ses connaissances.



Les + : Pour les enfants : apprenez leur les instruments Télécharger le jeu gratuit Petit orchestre





The Legend of Ipsae - RPG (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2, 602 Mo, iOS 11.0, Philip Eggert) passe de 4,49 € à gratuit. Rejoignez Vaun dans son voyage pour sauver Ipsae dans ce RPG. Une magie noire a engendré des créatures insaisissables et ténébreuses qui ont organisé une forte résistance contre les pouvoirs de tout ce qui est bon. En tant que fidèle compagnon de Vaun, vous partirez à la découverte des vastes plaines de Gaia à la recherche de la déesse Ipsae.



Tout au long de votre voyage, vous améliorerez vos capacités et obtiendrez des rangs plus élevés. Vous acquerrez également des objets d'artisanat utiles, notamment le mélange d'élixirs magiques et de puissantes potions.



Les + : Un excellent RPG

La durée de vie Télécharger le jeu gratuit The Legend of Ipsae - RPG





Promotions iOS :

Duet Display (App, iPhone / iPad, v2.3.0, 53 Mo, iOS 10.0) passe de 14,99 € à 10,99 €. Développé par une équipe d'anciens ingénieurs chez Apple, Duet Display transforme l'iPhone ou l'iPad en deuxième écran pour Mac ou Windows !



Plus ergonomique et plus véloce que la concurrence !



Les + : Compatible tous modèles

Temps de latence hyper faible Télécharger Duet Display à 10,99 €





Titan Quest: Legendary Edition (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v2.10.4, 3,4 Go, iOS 9.0, HandyGames) passe de 19,99 € à 13,99 €. Le combat des héros contre les Titans



Titan Quest a captivé des légions de joueurs depuis ses débuts en 2006. Voici l'édition complète de Titan Quest, comprenant TOUS les DLC et les mises à jour techniques. Vous vivrez l'expérience complète d'un voyage effréné et authentiquement héroïque à travers les mondes de Titan Quest !



Votre honorable quête est de sauver le monde !



Les dieux seuls ne peuvent pas vaincre les Titans, il faut donc de vrais héros - et cela ne peut être que vous ! Votre succès ou votre échec déterminera le sort du peuple et des Olympiens ! Avec votre héros créé sur mesure, parcourez les mondes mystiques et antiques de la Grèce, de l'Égypte, de Babylone et de la Chine.



Les + : Le contenu du jeu

Très prenant Télécharger Titan Quest: Legendary Edition à 13,99 €





Little Inferno HD (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.41, 120 Mo, iOS 8.0, Experimental Gameplay Group) passe de 5,49 € à 2,29 €.

Jetez vos jouets dans le feu et jouez avec eux pendant qu'ils brûlent. Restez bien au chaud à l'intérieur.

Brûlez des bûches, des robots hurlants, des cartes de crédit, des piles, des poissons explosifs, des dispositifs nucléaires instables, et des galaxies miniatures dans la cheminée.

Voici le concept du jeu qui cache en fait un puzzle game très bien réalisé. Il faudra réfléchir et être réactif !



Ce sont d'ailleurs les créateurs de "World of Goo" qui se cachent derrière Little Inferno.



Les + : Original

De la vraie réflexion Télécharger Little Inferno HD à 2,29 €