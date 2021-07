Au T2 2021, les iPhone 12 ont représenté 63% des ventes d'iPhone

Nouveau rapport de Consumer Intelligence Research Partners, comme à son habitude le cabinet d'analyse communique une visibilité sur les performances des ventes d'iPhone. L'observation s'est concentrée au deuxième trimestre de cette année, on peut apercevoir que les clients Apple se sont littéralement lâchés en privilégiant l'achat d'un iPhone 12 plutôt qu'une précédente génération.

L'iPhone 12 continue à surfer sur la tendance

Depuis leurs lancements, les iPhone 12 rencontrent beaucoup de succès auprès des clients Apple du monde entier. Malgré un prix élevé, la dernière génération d'iPhone arrive à créer une attractivité grâce à ses différentes fonctionnalités comme le LiDAR, l'intégration de la 5G, la puce A14 Bionic...



Le cabinet d'analyse dévoile que 63% des iPhone qui ont été expédiés dans le monde au second trimestre de 2021 étaient des iPhone 12, une bonne nouvelle pour Apple puisque ce sont sur les modèles où la marge de bénéfice est la plus intéressante.

Quand on compare aux iPhone 11 au T2 2020, on constate une légère baisse puisqu'ils s'expédiaient à hauteur de 65%.

Quand on entre dans le détail des expéditions d'iPhone, on s'aperçoit rapidement que ce sont les modèles "Pro" qui se vendent le plus facilement. L'iPhone 12 Pro Max arrive à capter une part de 23% et l'iPhone 12 Pro est à 15%.

Énorme déception pour l'iPhone 12 mini et l'iPhone XR qui ne représentent pas plus de 5% dans les expéditions du T2 2021, une statistique qui n'est pas étonnante pour le 12 mini, surtout après les différents rapports qui signalaient des ventes catastrophiques à cause de la taille de l'écran.



Josh Lowitz associé et cofondateur de Consumer Intelligence a expliqué dans le rapport :

Apple s'est très bien comportée en sortant de la pandémie de COVID-19. L'augmentation des dépenses de consommation a été corrélée au fait que les consommateurs se sont tournés vers des modèles d'iPhone plus coûteux au fur et à mesure qu'ils mettaient au rebut les anciens téléphones et qu'ils ont fait plus d'achats dans les propres points de vente d'Apple pour acheter ces iPhones.

L'autre donnée intéressante de ce rapport, c’est que les ventes d'iPhone se réalisent de plus en plus directement auprès d'Apple, une situation assez inhabituelle puisque ce n'est pas dans les Apple Store où on trouve les meilleures promotions !

Au second trimestre, 27% des ventes d'iPhone ont eu lieu en Apple Store, soit +6% par rapport à septembre 2020.