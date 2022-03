l'iPhone SE 3 va cartonner en Inde et représenter 25% des ventes d'Apple

Il y a 1 heure

iPhone

Alban Martin

Apple vient d'annoncer l'iPhone SE 3 avec une puce A15 Bionic plus puissante et le support de la 5G, sans oublier une solidité accrue grâce au verre Ceramic Shield. Grâce à ce cocktail, un nouveau rapport indique que ce téléphone représentera un quart de toutes les expéditions d'iPhone en Inde en 2022 grâce à son prix (malgré une petite augmentation de 40€ en France).

Un iPhone SE 3 bien parti pour réaliser un joli score sur les marchés émergeants

Selon la publication Indian Business Today, Apple a expédié 5,4 millions de téléphones dans le pays en 2021, et il devrait franchir la barre des 7,5 millions cette année grâce à l'iPhone SE 3.



Prabhu Ram, responsable du groupe d'intelligence industrielle chez CMR, a déclaré :

Avec le nouvel iPhone SE 2022, Apple cherchera à poursuivre sur sa récente dynamique de croissance en Inde. Nous prévoyons que les expéditions du nouvel iPhone SE 2022 afficheront une forte croissance au cours du premier trimestre de son lancement, enregistrant une croissance de 224 % par rapport à la génération précédente, l'iPhone SE 2020.

Actuellement, l'iPhone le plus populaire en Inde est le 12, avec une part de marché de 40 %, suivi de l'iPhone 11 (26 %) et de l'iPhone SE 2020 (14 %). Les derniers iPhones phares 13 et 13 Pro Max étaient en quatrième et cinquième position avec respectivement 13% et 4%. L'explication de ce classement tient surtout dans le prix, l'iPhone 12 étant moins cher que la série 13 et offre des capacités très proches.



Pour l'analyste, l'ajout de la fonctionnalité 5G dans le nouvel iPhone SE 2022 incitera les utilisateurs d'iPhone de l'ancienne génération à effectuer une mise à niveau dans l'intention de se préparer à l'avenir. Et ce, malgré un prix relativement élevé pour le pays avec 43900 roupies, soit 521 euros.

En 2022, le nouvel iPhone SE 2022 représentera potentiellement un iPhone sur quatre expédié en Inde.

Le rapport de CyberMedia Research n'est pas le seul à penser que l'iPhone SE 3 sera une manne financière pour Apple, même s'il ne présente pas de grands changements. Un analyste expliquait avant l'événement "Peek Performance" que cet iPhone pourrait représenter 10% des ventes mondiales de téléphones pour Apple, car la société vise des clients Android à petit/moyen budget. Cet iPhone pourrait transformer un milliard d'utilisateurs d'Android en client Apple.