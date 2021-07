L’iPhone 12 se déprécie encore moins que l’iPhone 11

Alban Martin

Les différents modèles d'iPhone 12 conservent encore mieux leur valeur que les iPhone 11 qui étaient déjà les champions l’an dernier face aux concurrents. Selon un nouveau rapport de SellCell, les téléphones d’Apple se revendent toujours bien mieux que le reste.

L'iPhone 12 d’Apple est une valeur sûre

Au cours des six mois qui ont suivi le lancement, tous les modèles d'iPhone 12 ont perdu en moyenne 34,5% de leur valeur, tandis que pendant la même période après le lancement des iPhone 11, les modèles 2019 avaient perdu 43,8% de leur valeur. Cela signifie que les modèles 2020 conservent une valeur supérieure de 9,3% par rapport à leurs prédécesseurs au cours des six mois suivant la commercialisation.

Bien que le lancement de l'iPhone 12 ait logiquement fait baisser le prix des iPhone 11, les anciens téléphones Apple se stabilisent désormais.

Entre l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone11 Pro Max, l'iPhone 11 s'est le moins déprécié avec une perte de seulement 31,7%, bien qu'il soit le modèle le moins cher. C'est 17,5% de mieux que l'iPhone 11 Pro et 9% mieux que la moyenne des trois combinés.



Tout au long des 21 mois qui ont suivi son lancement, l'iPhone 11 a toujours obtenu les meilleurs résultats, ayant perdu 49,1% de sa valeur globale. L'iPhone 11 Pro, en revanche, a été le moins performant, perdant 56,9% de sa valeur au cours des 21 mois qui ont suivi son lancement.

Dans la gamme 2020, l'iPhone 12 mini s'est le plus déprécié, perdant 41% de sa valeur après six mois. C'est près de neuf pour cent d'amortissement de plus que les autres appareils évalués, ce qui confirme un engouement moindre de la clientèle. Malgré cela, chacun des modèles d'iPhone 12 a récupéré de la valeur au bout d’un moment. L'iPhone 12 Pro Max a perdu 49,2% au premier mois, mais au sixième mois, le combiné a récupéré 20,3% de sa cote.

Dans l'ensemble, les séries d'iPhone 11 et d'iPhone 12 ont perdu de 40 à 50 % de leur valeur au cours des quatre premières semaines de lancement en moyenne, malgré des promotions plutôt régulières. L'iPhone est toujours de loin le meilleur smartphone pour la rétention de la valeur, quel que soit le modèle exact. Par exemple, une étude précédente a montré que l'iPhone 12 conserve sa valeur 20% supérieure à celle du Samsung Galaxy S21.