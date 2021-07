Bons plans iOS : Baldurs Gate, Kintsugi, Silverfish DX

Hier à 23:16 (Màj hier à 23:16)

Corentin Ruffin

Réagir



Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 1 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Baldurs Gate, Kintsugi, Silverfish DX. L'occasion d'économiser 58,8€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

gTasks Pro (App, iPhone / iPad, v4.9.20, 21 Mo, iOS 12.0, JulyApps Ltd) passe de 5,99 € à gratuit. Une application de gestion de tâches qui se synchronise avec Google Task (inclut dans Gmail, Google Calendar et Google Apps).



Le but est de visualiser vos tâches et vos événements de calendrier à un seul endroit. L'appli permet de gérer les sous-tâches, d'avoir des rappels localisés, des tâches récurrentes, etc.



Les + : Belle interface

Synchronisation iCloud Télécharger l'app gratuite gTasks Pro





Kintsugi (App, iPhone / iPad, v3.0.20, 147 Mo, iOS 13.0, Grace Chang) passe de 19,99 € à gratuit. Que vous soyez novice dans la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) ou expert, Kintsugi Mindful Wellness est une application intelligente de journalisation vocale qui exploite l’apprentissage automatique pour découvrir de nouvelles informations sur vous. Parlez simplement dans l'application et laissez-nous faire le reste. Kintsugi fait la promotion de techniques éprouvées en clinique pour lutter contre le stress, l'anxiété et la dépression au quotidien.



Les + : Sublime app Télécharger l'app gratuite Kintsugi





OrasisHD (App, iPhone / iPad, v3.51, 64 Mo, iOS 9.0) passe de 2,29 € à gratuit. Une app de retouche photo qui permet entre autres d'améliorer les photos trop sombres. Il n'a pas besoin de plusieurs prises, il applique plusieurs algorithme sur l'image pour la rendre bien plus attrayante. Une sorte de HDR simulée qui a été brevetée.



Les + : Idéal pour sauver une photo

Résultats probants Télécharger l'app gratuite OrasisHD





Start Here by Tinrocket (App, iPhone / iPad, v1.0.3, 18 Mo, iOS 14.3) passe de 2,29 € à gratuit. Optimisez vos vidéos pour les publications sociales avec cette application géniale. Commencer ici vous permet d'aller droit au but en facilitant le déplacement du début de votre vidéo. Chargez simplement votre film, marquez l'action et partagez.



Votre vidéo commencera au meilleur endroit lorsqu'elle apparaîtra sur Instagram ou Twitter, et la vidéo complète avec une boucle transparente lorsque la lecture se répète.



Les + : L'ami parfait des accros aux réseaux sociaux Télécharger l'app gratuite Start Here by Tinrocket





pixelcam (App, iPhone, v3.1.2, 5 Mo, iOS 11.0, Jybe Mobile) passe de 1,09 € à gratuit. pixelcam transforme votre appareil photo en un objectif de jeu vidéo rétro. Ajustez l'image en choisissant une forme de pixel (triangulaire, carrée ou hexagonale), en choisissant une taille de pixel, en choisissant parmi 3 combinaisons de couleurs différentes et en aplatissant le nombre de couleurs. Vous pouvez également pincer pour modifier directement la taille des pixels ou appuyer deux fois pour passer d'un mode couleur à l'autre.



Les + :



Pour un côté rétro et nostalgique Télécharger l'app gratuite pixelcam





Jeux gratuits iOS :

Silverfish DX (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 27 Mo, iOS 9.0, Chaotic Box) passe de 4,49 € à gratuit.

Frayez-vous un chemin à travers des essaims menaçants, ramassez des Power Pods et allumez les adversaires! Les insectes spatiaux sont de retour et plus difficiles que jamais - avez-vous ce qu'il faut pour les vaincre?



Silverfish DX est un jeu de shoot/arcade qui vous permettra de vous défouler après une grosse journée de travail.



Les + : La durée de vie

Compatible manette MFi Télécharger le jeu gratuit Silverfish DX





Promotions iOS :

Les Piliers de la Terre (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 2,9 Go, iOS 9.1, Daedalic Entertainment GmbH) passe de 5,49 € à 0,99 €. Adapté du bestseller international de Ken Follett, 'Les Piliers de la Terre' retrace l'histoire du village de Kingsbridge sous un angle inédit et de manière interactive. Incarnez Jack, Aliena et Philip, explorez les lieux iconiques du livre, discutez avec de nombreux personnages et laissez vos décisions influer sur le cours des évènements.



Ce roman interactif est disponible en trois « livres », chacun constitués de 7 chapitres. Le « passe saisonnier » vous permet d'accéder aux trois livres, qui seront ajoutés de manière automatique à votre bibliothèque dès leur parution.



Les + : Une très belle expérience Télécharger Les Piliers de la Terre à 0,99 €





Super 80s World (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.15, 455 Mo, iOS 9.0, Tap Tap Good, LLC) passe de 4,49 € à 1,09 €. Avec Super 80s World, il est question de revenir aux sources des jeux vidéo sur arcade, une décennie détestée par un certain Dr Noid Wormser. Ce dernier veut la détruire mais, évidemment, vous êtes là pour l'en empêcher.



Face au Dr Noid Wormser et son gant bionique, un seul homme peut sauver le monde, Dan Camaro. C'est vous si vous n'aviez pas compris.



Dan, qui est coincé dans cette époque, devra parcourir toutes les années 80 à la recherche de souvenirs spécifiques à cette période comme des cassettes VHS ou des bornes d'arcade (il y a plus de 1700 objets à collectionner) pour vaincre ce maudit docteur.



Les + : La durée de vie

Le scénario Télécharger Super 80s World à 1,09 €





Ordia (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.13, 133 Mo, iOS 11.0, Loju LTD) passe de 4,49 € à 2,29 €. Ordia est un jeu de plateformes à un doigt dans lequel vous incarnez une nouvelle forme de vie effectuant ses premiers sauts dans un monde étrange et dangereux.



Sautez, bondissez, collez-vous et glissez dans des environnements superbes. Ramenez chaque créature en sécurité dans un monde originel regorgeant de dangers, de défis et de surprises !



Avec 30 niveaux à terminer, des modes Défi supplémentaires, des niveaux bonus et des succès à déverrouiller, Ordia est un jeu unique et stimulant offrant des heures de jeu.



Les + : Les graphismes et l'ambiance

La durée de vie Télécharger Ordia à 2,29 €