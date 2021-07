Nintendo nie se faire plus de marge sur la Switch OLED

Nintendo a pris tout le monde de court en réagissant à des bruits de couloir. Le nippon ne répond généralement pas à ce genre d'information, mais la rumeur selon lequel la société fait plus de profits avec la nouvelle Switch OLED, l'a fait sortir de son silence.

La semaine dernière, un rapport de Bloomberg citant des analystes de l'industrie a affirmé que le nouveau modèle ne coûtait à Nintendo qu'environ 10$ de plus par unité à produire, tandis que le prix a été augmenté de 50$ pour atteindre 350$.

A news report on July 15, 2021(JST) claimed that the profit margin of the Nintendo Switch (OLED Model) would increase compared to the Nintendo Switch. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to make clear that the claim is incorrect. (1/2)



We also want to clarify that we just announced that Nintendo Switch(OLED Model) will launch in October, 2021, and have no plans for launching any other model at this time. (2/2)