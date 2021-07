Les premiers clients ont reçu la batterie externe MagSafe d'Apple

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

3



Annoncée il y a quelques jours, la nouvelle batterie externe MagSafe est désormais entre les mains de plusieurs clients (plus précisément ceux qui ont très vite commandé dès la disponibilité). Au-delà des livraisons, il est aussi possible de récupérer la nouvelle batterie externe en Apple Store, c'est le cas d'une personne au Texas qui a publié deux photos sur Reddit.

Une épaisseur raisonnable pour le nouvel accessoire Apple

Une recharge sans fil sûre et fiable pouvant atteindre jusqu'à 15W, voici les promesses d'Apple pour sa batterie externe !

Connaissant l'autonomie peu glorieuse des iPhone en général, beaucoup de clients possédant l'un des derniers iPhone 12 viennent de passer commande pour profiter d'une batterie externe MagSafe.

Après des réceptions via transporteur et des achats en Apple Store, les premières images de la nouvelle batterie externe du géant californien se baladent déjà sur internet !

Stevnrussell de Reddit est l'un des premiers utilisateurs à publier les premières photos du nouveau produit d'Apple en conditions réelles.

On peut constater que la batterie externe MagSafe d'Apple se marie plutôt bien avec le design des iPhone 12, on retrouve des angles arrondis et le logo de la marque.

On remarque également qu'il y a une certaine épaisseur qui peut apporter des difficultés si on veut mettre son iPhone 12 dans la poche avec la batterie aimantée au MagSafe. En soi, rien de dramatique il est normal qu'on retrouve de l'épaisseur sur une batterie externe.



Les premières impressions de Stevnrussell sont plutôt positives, il explique qu'il s'agit de plastique dur et lisse, il s'attendait à du silicone, mais finalement ce n'est pas le cas. Il y voit une certaine résistance en cas de chute brutale contre le sol, le matériau choisi par Apple est clairement celui qu'il fallait selon son avis.

Autre bonne nouvelle, la batterie tient extrêmement bien, il peut même être difficile de la retirer tellement qu'elle s'aimante à la perfection avec le MagSafe. Il est clairement impossible qu'elle se détache pendant la recharge !



Source