Un leaker confirme le coloris bronze des iPhone 13 Pro

Il y a 4 heures

Alban Martin

1



Une nouvelle fuite de la chaîne d'approvisionnement corrobore les rumeurs selon lesquelles les modèles "iPhone 13" haut de gamme d'Apple pourraient être proposés dans de nouvelles couleurs comme le bronze, le noir mat et l'or rose pâle. Nous étions les premiers à vous faire part d'un coloris marron en novembre dernier.

Une nouvelle couleur sur les iPhone 13 Pro entre marron et orange

L'information a été publiée par le leaker Ranzuk. Citant une source de la chaîne d'approvisionnement chinoise, il affirme que l'iPhone 13 Pro d'Apple sera proposé en quatre couleurs : noir, argent, or rose et bronze.



Selon le message, la couleur or coucher de soleil aura une "sensation de bronze", tandis que l'or rose "semble très pâle".

Ces nouvelles options de couleur ne s'appliqueront probablement qu'aux modèles haut de gamme, soit les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Actuellement, l'iPhone 12 Pro est vendu en graphite, argent, or et bleu Pacifique. Selon toute vraisemblance, les modèles "iPhone 13" de milieu de gamme continueront de se décliner dans une variété de teintes punchies.



La fuite corrobore donc notre précédente information suggérant que "l'iPhone 13 Pro" viendrait dans une nouvelle option de couleur bronze / marron. D'autres leakers ont par la suite également précisé que le modèle noir "iPhone 13 Pro" serait mat, suggérant un changement par rapport à la couleur graphite de la gamme actuelle.



Apple devrait lancer ses nouveaux iPhone 13 en septembre prochain, probablement vers le 14 du mois. On dit que le futur iPhone 13 arborera une encoche plus petite, un module de caméra mise à jour et d'autres mises à niveau mineures par rapport à l'iPhone 12 Pro comme une batterie plus imposante et une puce A15 plus véloce.