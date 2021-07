watchOS 7.6 active l'ECG dans 30 pays dont la Guadeloupe et Monaco

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

1



30 nouveaux pays s'ajoutent à la longue liste des territoires acceptant le capteur ECG de l'Apple Watch ainsi que ces notifications. Les habitants concernés pourront à leur tour protéger leur santé et surtout être alerté si un problème au niveau du cœur est détecté.

30 nouveaux pays éligibles à l'ECG

Pas plus tard qu'hier soir, Apple nous a livré les dernières versions des OS de ces produits. Du côté de l'Apple Watch, c'est watchOS 7.6 qui est désormais la version la plus récente et si pour la France il n'y a rien de spécial à signaler mis à part des correctifs, plusieurs pays vont enfin avoir accès aux notifications ECG.



Comme souligné par Apple, pas moins de 30 nouveaux pays ou régions pourront désormais recevoir ces fameuses notifications. Pour rappel, le capteur ECG est lié à la santé et permet de prendre un rapide électrocardiogramme afin de mesurer la vitesse des impulsions de notre cœur.

Si celui-ci est anormal à d'habitude, il est possible de recevoir une notification directement sur l'Apple Watch, ce qui permet d'être alerté et de premièrement arrêter son effort physique si c'est le cas et deuxièmement, contacter un médecin si besoin.



Voici la liste des 30 nouveaux pays éligibles :