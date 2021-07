Twitter teste enfin un bouton "Je n’aime pas" sur les tweets

Twitter semble tester un nouveau bouton "Dislike" ou "Je n'aime pas" en français, l’équivalent du pouce vers le bas Facebook, conçu pour permettre aux gens de voter contre les messages. Twitter dit que la fonctionnalité est disponible pour "certains" utilisateurs iOS.



Le bouton "Je n'aime pas" est visible pour la personne qui consulte les tweets, mais ce n'est pas une métrique accessible au public ni visible pour l'auteur du tweet. L'option représentée par une flèche vers le bas permettra à une réponse de tweet d'être déclassée dans la timeline, un vote caché. Pour l’occasion, le cœur des likes est transformé en flèche vers le haut.

Twitter dit qu'il s'agit d'un outil interne conçu pour aider Twitter à comprendre ce que les gens pensent être précieux pour une conversation.

On ne sait pas s'il s'agit d'une fonctionnalité que Twitter prévoit de déployer pour tout le monde à l'avenir, et pour l'instant, elle est limitée à un certain nombre d'utilisateurs triés sur le volet. Si vous l’avez, faites-nous vos retours.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.



Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY