Bons plans iOS : Disgaea 1 Complete, Vectronom, Kipkam

Il y a 56 min (Màj il y a 56 min)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Disgaea 1 Complete, Vectronom, Kipkam. L'occasion d'économiser 47.2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Remote Pro for Mac (App, iPhone / iPad, v2021.32, 35 Mo, iOS 14.1, Evgeny Cherpak) passe de 5,49 € à gratuit. Prenez complètement le contrôle de votre Mac : utilisez votre appareil iOS comme un clavier et un trackpad et lancez n’importe quelle app depuis n’importe où chez vous.



Vous en avez assez de devoir manipuler un clavier et une souris sur vos genoux depuis le canapé pour commander votre mediacenter sur Mac ? Utilisez Remote Control sur votre iPhone comme trackpad et clavier pour naviguer confortablement sur la télévision. Si vous utilisez AirPlay Mirroring et Apple TV, votre Mac peut se trouvez n’importe où chez vous. Choisissez simplement votre Apple TV à partir de la liste des appareils AirPlay disponibles et contrôlez votre Mac.



Il vous suffit simplement de télécharger l’application Mac Helper et de connecter vos appareils Mac et iPhone / iPad sur le même réseau WiFi.



Les + : Facile à utiliser

On peut même éteindre / redémarrer son Mac Télécharger l'app gratuite Remote Pro for Mac





Metadata (App, iPhone / iPad, v1.7.1, 1 Mo, iOS 14.0, Thomas Coomer) passe de 2,29 € à gratuit. Metadata est un afficheur de métadonnées d'images destiné aux professionnels de la création en déplacement.



Il vous suffit de choisir une image dans votre bibliothèque de photos et d'afficher les métadonnées de l'image dans une superbe présentation sur carte. Que vous preniez des photos sur votre téléphone, votre reflex numérique ou que vous créiez des images dans votre application de retouche photo préférée, Metadata vous montrera vos dimensions d'image, le DPI, la taille du fichier, les données de localisation et les informations relatives au périphérique. Les métadonnées peuvent afficher des données météorologiques sur votre photo, notamment la température, les conditions météorologiques, les heures de lever et de coucher du soleil, même si l'appareil photo n'enregistre pas les données météorologiques.



Les + :



Application complète

Pour les pros de la photo Télécharger l'app gratuite Metadata





Kipkam (App, iPhone / iPad, v2.2, 34 Mo, iOS 10.1, SaltyCrackers Co., Ltd.) passe de 2,29 € à gratuit. Comment s'est passée votre journée? Avez-vous eu des problèmes?

1 minute par jour. Investissez-le dans l'exercice de respiration profonde qui calmera votre corps et votre esprit.



Le stress survient quels que soient le lieu et l'heure de la société moderne. Lorsque vous vous sentez étouffé, lancez KipKam et essayez de respirer profondément.

Une bonne respiration apaise efficacement votre stress.



Les + : Gérez votre stress Télécharger l'app gratuite Kipkam





Practica (App, iPhone / iPad, v1.3, 67 Mo, iOS 13.0, Stefan Hopman) passe de 5,49 € à gratuit. Practica est une boîte à outils musicale haut de gamme avec une interface utilisateur optimisée pour les musiciens. Ces outils bien conçus vous aideront à améliorer votre musicalité. L'application comprend un tuner très précis qui contient plusieurs affichages comme la carte de hauteur et le tuner stroboscopique.



Practica dispose également d'un métronome, conçu pour maximiser l'efficacité de vos séances d'entraînement. Vous pouvez régler votre métronome avec des changements de tempo, de mesure et de temps. Tous les outils de l'application peuvent être utilisés en même temps.



Les + : Améliorez votre rythme Télécharger l'app gratuite Practica





Jeux gratuits iOS :

Frogline (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1, 33 Mo, iOS 8.0, Mathieu Bolard) passe de 2,29 € à gratuit. Dans Frogline, mettez vos reflexes à l’épreuve ! Vous détenez entre vos doigts le destin de cinq grenouilles : il vous faudra passer les trois phases de jeu en marquant un max de point. Gobez les bons insectes, repoussez les cailloux et esquivez les grosses bébêtes ! Défiez vos amis à Frogline et devenez le Roi de la mare !



Les + :



Si vous cherchez un bon jeu d'arcade pour défier vos amis Télécharger le jeu gratuit Frogline





Vectronom (Jeu, Casse-tête / Musique, iPhone / iPad, v1.1.0, 188 Mo, iOS 13.0, ARTE Experience) passe de 3,49 € à gratuit. Vectronom est un jeu sur iOS et Android qui débarque après avoir fait ses armes sur Mac et PC ou encore sur Switch. Il s'agit d'un nouveau titre de Arte, ici en partenariat avec Ludopium.



Pour changer, Arte propose cette fois un jeu de réflexion en 3D qui demande un certain rythme. En effet, le monde psychédélique de VECTRONOM est composé d'ondes colorées et de niveaux à géométrie variable qui sont conçus au fil des BPM. Pour y jouer, il faudra monter le son, tendre l'oreille et être bien concentré.



Loin d'un simple Tap Tap Revenge, Vectronom est un en réalité un puzzle musical dont la difficulté augmente rapidement, malgré un gameplay intuitif et addictif. Garder le rythme ne sera pas une mince affaire, même si la B.O. électronique est très plaisante.



Les + : C'est beau, et c'est rythmé Télécharger le jeu gratuit Vectronom





Ocmo (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.19, 541 Mo, iOS 10.0, Team Ocmo) passe de 1,09 € à gratuit. Ocmo est un jeu de plateforme et de corde ninja récompensé qui met au défi les joueurs, même les plus aguerris. Les mouvements fluides, le gameplay basé sur la physique et les commandes précises donnent une impression unique de liberté et de fluidité.



Survivez à 80 niveaux dangereux qui comprennent des secrets et des combats de boss. Établissez de nouveaux records et partagez vos vidéos de speedrun. Balancez-vous dans les niveaux à l'aide de vos tentacules en utilisant la vitesse à bon escient.



Les + : Ça défoule

C'est beau

Le concept <3 Télécharger le jeu gratuit Ocmo





Promotions iOS :

Through the Darkest of Times (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.11, 721 Mo, iOS 13.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 4,99 €. Les temps sombres sont synonymes de peur et de risques. Le risque d'être pris en patrouillant dans les rangs des national-socialistes, à la recherche de personnes qui s'opposent publiquement à leur point de vue. Le risque d'être battu ou même tué par l'armée allemande parce que nous nous opposons au régime. Le risque de tout perdre, y compris nos proches. C'est ainsi que nous vivons. C'est ainsi que nous essayons de survivre. Dans les moments les plus sombres.



Vous êtes le chef d'un petit groupe de résistance à Berlin en 1933, des gens ordinaires, que ce soit des juifs, des catholiques, des communistes ou des patriotes qui ne peuvent tout simplement pas rester de côté. Votre but est de porter quelques coups au régime !



Les + : Un bon jeu de stratégie !

Le scénario Télécharger Through the Darkest of Times à 4,99 €





Disgaea 1 Complete (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.3, 1,8 Go, iOS 13.0, Nippon Ichi Software, Inc.) passe de 33,99 € à 17,99 €. Le cast bien-aimé de Disgaea dans sa version originale a fait son retour dans une remasterisation disponible sur nos smartphones!



Rejoignez Laharl, Etna et Flonne dans leur folle aventure à travers le Netherworld pour couronner un nouvel Overlord. Si vous aimez les RPG tactiques à la FF Tactics, vous allez adorer celui qui a mis une claque à tout le monde en 2007. Beau, long et complet, c'est l'une des références du genre.



Les + : La durée de vie

Très complet Télécharger Disgaea 1 Complete à 17,99 €