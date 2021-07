La FTC veut que les Américains puissent réparer eux-mêmes leur iPhone

Il y a 3 heures

Julien Russo

Le droit à la réparation, ça a toujours été un sujet tabou chez Apple, l'entreprise souhaite que vous passiez par ses équipes en Apple Store ou son service technique à distance pour réparer vos produits en panne ou endommagés. Grâce à cette technique, la firme de Cupertino a l'assurance que la réparation se passe dans les meilleures conditions. Cependant, cette situation ne va pas durer éternellement, car l'administration Biden fait tout pour changer le droit à la réparation et donner plus de pouvoirs aux consommateurs et réparateurs indépendants.

La FTC a mis à jour son site avec une nouvelle politique

Si la vision d'Apple a toujours été de réparer ses propres produits sans s'appuyer de réparateurs indépendants, la vision de la Federal Trade Commission (FTC) est complètement différente.

En effet, l'agence indépendante du gouvernement des États-Unis voit les pratiques d'Apple comme des "restrictions anticoncurrentielles en matière de réparation".

Cet avis est rejoint par le président Joe Biden qui a récemment signé un décret qui donne le feu vert à la FTC pour réformer le droit à la réparation afin de proposer plus de facilités aux particuliers et professionnels.



À travers un vote qui s'est passé tard hier soir, la FTC a commencé le processus de changement du droit à la réparation, de nouvelles règles vont arriver afin de restaurer le "droit à la réparation pour les petites entreprises, les travailleurs, les consommateurs et les entités gouvernementales".

Voici ce qu'explique la FTC sur son site Web :

La Federal Trade Commission a voté aujourd'hui à l'unanimité en faveur d'un renforcement de l'application de la loi contre les restrictions en matière de réparation qui empêchent les petites entreprises, les travailleurs, les consommateurs et même les entités gouvernementales de réparer leurs propres produits. La déclaration de politique générale adoptée aujourd'hui vise les pratiques des fabricants qui rendent extrêmement difficile pour les acheteurs de réparer leurs produits ou de chercher d'autres prestataires de services pour le faire à leur place. En prenant des mesures contre les restrictions qui violent les lois antitrust ou les lois sur la protection des consommateurs, la Commission prend des mesures importantes pour rétablir le droit à la réparation.

Apple pourrait prochainement changer ses méthodes quand vous l'avertissez que votre produit est tombé en panne. Il se pourrait également que la conception des futurs produits se fasse avec un objectif d'accéder plus facilement aux composants internes. Cela concerne aussi bien l'iPhone que tous les autres produits où accéder aux composants relève du parcours du combattant .