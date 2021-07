LG va s'appuyer sur Merck pour les écrans OLED des iPhone 13

Hier, nous faisions état que le fournisseur d'Apple, LG Display, augmentera sa production OLED de 50 % d'ici 2022-2023 et sa capacité d'affichage LPTO de quintuple. Aujourd'hui, nous apprenons que Merck a commencé à fournir des matériaux pour les panneaux de diodes électroluminescentes organiques (OLED) mobiles au fabricant LG Display.

Un partenariat qui va améliorer la fiabilité des écrans des iPhone 13

La société spécialisé dans l'industrie pharmaceutique a déclaré avoir commencé la production en série de "hole transport materials" (HTM) - ou matériaux de transport de trous en français - pour les panneaux OLED utilisés dans la gamme premium de LG pour les iPhone à venir.

Alors que Merck a fourni de manière fiable des HTM pour les grands panneaux OLED des téléviseurs conçus par LG Display, la société étendra désormais sa production de masse HTM aux panneaux mobiles. Merck a ajouté que les matériaux fournis à LG Display seront utilisés dans les produits qui sortiront cette année, soit les futurs iPhone 13 et iPhone 13 Pro.

La couche de transport de trous transporte des trous électriques générés entre des électrodes conductrices sur un substrat de verre ou un substrat de film flexible. La couche de blocage d'électrons est également l'une des couches communes et confine les électrons à l'intérieur de la couche émissive.

Merck a déclaré que ses matériaux OLED sont appliqués sur les deux couches et contribuent à améliorer l'efficacité et la durée de vie du panneau en maintenant de manière optimale le transport des électrons et en bloquant les trous d'électrons.



Wookyu Kim, directeur général de Merck Korea, a déclaré dans un communiqué que "la Corée est en tête du marché mondial des OLED. Merck investit les ressources substantielles nécessaires pour permettre aux fabricants de panneaux coréens de dominer le marché des OLED".



Selon les données du suivi du marché de Display Supply Chain Consultants, le nombre de panneaux OLED flexibles de LG Display pour smartphones était de 31,7 millions en 2020, une forte augmentation par rapport aux 9,7 millions en 2019. Le chiffre devrait atteindre 52,7 millions cette année. Pour le reste, ce sera évidemment Samsung Display qui fournira le plus gros des dalles OLED à Apple, ainsi que le nouveau partenaire BOE qui commencera avec un faible volume cette année.



Pour mémoire, Apple prévoit d'améliorer les écrans de ses iPhone 2021 avec une encoche réduite, un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz sur la gamme Pro, ainsi qu'un modem 5G amélioré, un module photo plus performant et une puce A15 plus efficiente.