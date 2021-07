Le catalogue de jeux de Facebook Gaming est disponible via une web app sur iOS

Depuis son existence, le cloud gaming est strictement interdit sur l'App Store, comme à son habitude, Apple met en avant l'aspect de la sécurité pour justifier cette décision. Si Xbox a réussi à contourner en proposant une web app aux utilisateurs iPhone, Facebook vient de faire de même depuis aujourd'hui.

Quand Facebook Gaming a voulu intégrer l'App Store, Apple avait expliqué que l'application serait acceptée uniquement si le réseau social supprimait les jeux et ne laissait que les diffusions en direct de ses streamers.

Pour que Facebook Gaming soit disponible, le groupe de Mark Zuckerberg n'a pas eu d'autres choix que de se soumettre aux exigences d'Apple.



Tout comme Microsoft avec xCloud, Facebook avait déclaré vouloir proposer son catalogue de jeux aux centaines de millions d'utilisateurs d'iPhone dans le monde. Pour éviter d'abandonner la communauté Apple, Facebook vient de lancer aujourd'hui une web app accessible directement via Safari, l'avantage c'est qu'il n'y a aucune application à télécharger, mais juste une connexion internet à avoir.

L'inconvénient pour Facebook, c'est qu'il sera impossible de profiter de l'incroyable visibilité que peut offrir l'App Store !

À l'occasion de ce lancement, Vivek Sharma le vice-président des jeux chez Facebook a déclaré à The Verge :

Nous sommes arrivés à la même conclusion que d’autres : les web apps sont la seule option pour proposer du cloud gaming sur iOS pour le moment.

Comme beaucoup l'ont souligné, la politique d'Apple d'"autoriser" les jeux en nuage sur l'App Store ne permet pas grand-chose du tout. L'exigence d'Apple selon laquelle chaque jeu en nuage doit avoir sa propre page, passer en revue et apparaître dans les listes de recherche va à l'encontre de l'objectif du jeu en nuage. Ces obstacles signifient que les joueurs sont empêchés de découvrir de nouveaux jeux, de jouer à plusieurs appareils et d'accéder instantanément à des jeux de haute qualité dans des applications iOS natives - même pour ceux qui n'utilisent pas les appareils les plus récents et les plus coûteux.