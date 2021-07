Le keynote de l’iPhone 13 se tiendra encore en virtuel

Hier à 17:25

Medhi Naitmazi

La semaine dernière, nous apprenions qu’Apple avait repoussé le calendrier du retour au travail obligatoire en personne d'au moins un mois en raison de l'augmentation des cas de COVID-19 et surtout des contestations de ses ingénieurs. Comme prévu, cela aura également un impact sur les plans d'Apple pour la présentation de l'iPhone 13 cet automne, et Mark Gurman de Bloomberg revient maintenant sur ses propos récents et affirme que la conférence sera une nouvelle fois virtuelle.

Pas encore de keynote classique chez Apple

Apple avait initialement déclaré que tous les employés seraient tenus de revenir au bureau pendant au moins trois jours par semaine à partir de septembre. Dans une note de service la semaine dernière, cependant, Apple a déclaré qu'elle retarderait cette exigence à octobre.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, le journaliste américain écrit que si Apple avait pu conserver son calendrier de septembre pour un retour au travail en personne, un événement physique autour des iPhone 13 était plausible. Maintenant, le keynote dédié à l’iPhone devrait être virtuel, une fois de plus.

Gurman écrit :

Si tous les employés d'Apple étaient de retour au bureau comme prévu à l'origine, et si les cas d'infection étaient faibles, il serait plausible de penser qu'Apple se préparerait pour son premier événement produit en personne depuis 2019. Attendez-vous plutôt à une autre vidéo promotionnelle sur le site Web d'Apple et YouTube, ainsi qu'à un accent sur les ventes en ligne.

Cela représenterait la deuxième année consécutive pour une conférence de présentation des nouveaux iPhone en virtuel, avec un rythme effréné comme ce fût le cas à plusieurs reprises depuis un an et demi. La différence cette année, cependant, est que l'iPhone 13 devrait être annoncé à la rentrée, certainement vers le 14 septembre. L'année dernière, l'iPhone 12 a été retardé jusqu'en octobre et novembre en raison de la pandémie et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement associées.

Pourrions-nous voir un événement en personne plus tard cette année ou faudra-t-il attendre 2022 ? Rappelons que notre gouvernement table sur un retour à la normale pas avant mi-2022…