L'album "Donda" de Kanye West bat le record d'Apple Music en Live

Le record précédent était de 1,8 million de téléspectateurs pour une bataille de Verzuz entre Gucci Mane et Jeezy qui a été diffusée en direct l'année dernière. Apple a diffusé un aperçu de l'album depuis le stade Mercedes-Benz d'Atlanta, dans l'État de Géorgie, et l'événement a été mis en évidence dans une publicité Beats Studio Buds diffusée lors de la finale de la NBA. L'album "Donda" de Kanye West n'est pas encore disponible, mais il devrait sortir le 6 août. Le livestream des débuts de l'album devrait être disponible sur ‌Apple Music‌ après la sortie de l'album.

La semaine dernière, Apple Music s'est associé à Kanye West pour une diffusion en direct mondiale de la première du dernier album de West, "Donda". Un évènement qui a été largement suivi, alors que l'album doit sortir dans un peu plus d'une semaine.

