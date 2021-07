Apple propose iOS 14.7.1 et iPadOS 14.7.1 au téléchargement

Il y a 3 heures

Julien Russo

Apple vient de publier iOS et iPadOS 14.7.1, une version corrective pour le grand public. Ce nouveau firmware est présent pour corriger les quelques défauts et instabilités détectés dans la version iOS 14.7, cette mise à jour devrait aussi être bénéfique pour l'autonomie.

Mettez à jour vers iOS 14.7.1 !

La nouvelle mise à jour iOS 14.7 est la dernière version "importante" avant le lancement d'iOS 15. Si elle a apporté plusieurs nouveautés, elle a aussi apporté son petit lot de bugs, après avoir fait travailler ses développeurs sur une version corrective, Apple propose maintenant iOS 14.7.1 pour tous les utilisateurs !

Apple a corrigé une faille importante dans cette version. La firme dit qu'une application peut avoir été en mesure d'exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau en raison d'un problème de corruption de mémoire



La vulnérabilité a été corrigée avec une gestion améliorée de la mémoire, et comme il s'agit d'un problème de sécurité qui peut avoir affecté certains utilisateurs, tous les utilisateurs d'iPhone et d'iPad doivent mettre à jour vers iOS 14.7.1 et iPadOS 14.7.1 dès que possible.



Pour rappel, voici les nouveautés qui sont arrivées avec iOS 14.7 et iPadOS 14.7 :

Prise en charge de la nouvelle batterie MagSafe pour iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max

de la pour iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max Apple Card Family ajoute la possibilité de combiner les limites de crédit et de partager un compte en copropriété avec un utilisateur existant de la carte Apple

ajoute la possibilité de combiner les limites de crédit et de partager un compte en copropriété avec un utilisateur existant de la carte Apple L'application Maison ajoute la possibilité de gérer les minuteries sur le HomePod

L'information sur la qualité de l'air est maintenant disponible dans l'app Météo et cartes pour le Canada, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Corée du Sud et l'Espagne

est maintenant disponible dans l'app Météo et cartes pour le Canada, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Corée du Sud et l'Espagne La bibliothèque de podcasts vous permet de choisir de voir toutes les émissions ou uniquement les émissions suivies‌

Comment installer la mise à jour iOS 14.7.1 ?

iOS 14.7.1 est à récupérer gratuitement directement depuis les réglages de l'appareil. Sur l'iPhone, il suffit de vous rendre dans les Réglages > Général et Mise à jour logicielle. Idem sur l'iPad.



Reste à vérifier si Apple a inclus d'autres changements et si l'autonomie a un peu été améliorée (celle-ci n'était pas fameuse avec iOS 14.7 chez certains utilisateurs). Il s'agit probablement de la dernière version avant iOS 15 à la rentrée prochaine.