Apple publie la version corrective macOS 11.5.1

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Apple a publié ce soir macOS 11.5.1, une version corrective de la cinquième mise à jour majeure du système d'exploitation ‌macOS Big Sur‌ qui a été lancée en novembre 2020. macOS Big Sur 11.5.1 arrive quelques jours après la précédente version, elle a pour mission de corriger des instabilités, mais surtout de boucher plusieurs failles de sécurité.

Disponible au téléchargement

La nouvelle mise à jour ‌‌‌‌‌‌macOS Big Sur‌‌‌‌‌ 11.5.1 peut être téléchargée gratuitement sur tous les Mac compatibles à l'aide de la section "Mise à jour logicielle" des "Préférences Système".

Selon les notes de publication d'Apple, la version 11.5.1 apporte "d'importantes mises à jour de la sécurité". La firme de Cupertino recommande fortement à tous les utilisateurs de mettre à jour leur Mac.

La principale faille corrigée est celle qui concerne IOMobileFrameBuffer, les hackers profitaient d'une porte laissé ouverte pour exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau. Apple a reconnu que plusieurs hackers ont déjà exploité cette faille à l'encontre de Mac de particuliers et de professionnels.



‌MacOS Big Sur‌ 11.5.1 sera probablement l'une des dernières mises à jour du système d'exploitation ‌macOS Big Sur‌ puisqu'Apple porte son attention sur macOS 12 Monterey, qui devrait sortir cet automne. Et cette future version comporte plus de 180 nouveautés pour tous les Mac.