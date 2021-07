L'Australie envisage l'obligation de l'ouverture de la puce NFC de l'iPhone

Host Card Emulation (HCE) est une mise en œuvre moins sûre, qui a été adoptée par Android ... Apple n'a pas mis en œuvre HCE parce que cela aurait conduit à moins de sécurité sur les appareils Apple. Google a probablement choisi cette mise en œuvre parce que le logiciel Android est utilisé dans une variété de dispositifs matériels proposés par de nombreuses sociétés différentes autres que Google, et a donc dû choisir une solution centrée sur le logiciel, même si elle est moins sûre qu'une mise en œuvre basée sur des éléments sécurisés.

La commission parlementaire mixte sur les sociétés et les services financiers a entendu les arguments pour et contre d'Apple concernant l'ouverture de la puce NFC de l'iPhone, notamment suite aux différentes demandes australiennes pointant du doigt l'étroitesse d'esprit de la Pomme à ce sujet. Selon ZDNet, Apple a cité la sécurité comme l'une des raisons pour lesquelles elle ne prend pas en charge les alternatives à Apple Pay, en comparant cette dernière au système de paiement HCE de Google.

Petit à petit, Apple semble vouloir s'ouvrir à des services tiers, que ce soit vis-à-vis de son écosystème, comme de ses technologies présentes dans ses appareils. Cependant, on sait que pour certains points, la firme de Cupertino montre les dents, notamment au sujet de la puce NFC intégrée dans ses appareils.

