Puce A15 : Apple aurait commandé 100 millions d'unités pour les iPhone 13

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir



Être fournisseur de composants pour l'iPhone, c'est l'assurance d'avoir de confortables résultats financiers, mais c’est aussi une énorme responsabilité, surtout quand vous recevez une commande de... 100 millions de puces pour la prochaine génération d'iPhone !

Apple passe une commande impressionnante

Les ruptures de stock au lancement de nouveaux iPhone ? Apple ne veut plus vivre cette douloureuse expérience. C'est pour cela que la firme de Cupertino préfère anticiper et effectuer de grosses commandes pour éviter d'être en manque de composants pour l'assemblage de ses iPhone.

Selon des sources de la chaîne d'approvisionnement, Apple a effectué une importante commande de 100 millions de puces A15 à son principal fournisseur TSMC.

Cette décision intervient alors que les analystes s'attendent à une très forte demande pour les iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, le futur smartphone comporterait des caractéristiques particulièrement attractives qui pousseraient des millions de clients Apple à renouveler leur iPhone vers la dernière génération.

Du côté d'Apple, on s'attend aussi à de nombreuses commandes, l'entreprise aurait prévenu ses partenaires qu'il va falloir tenir un rythme de production très élevé dans les mois à venir. D'ailleurs, le géant californien a été jusqu'à demander il y a 3 semaines d'augmenter la production de 25% en plus par rapport aux iPhone 12, cela pourrait conduire à assembler jusqu'à 100 millions d'iPhone 13 contre 75 millions pour les iPhone 12.

Quelques informations sur la puce A15

D'après les dernières rumeurs, la puce A15 sera celle que vous retrouverez dans les iPhone 13 (sans surprise), mais aussi dans l'iPad mini 2021 qui devrait être annoncé et commercialisé en fin d'année.

Selon le rapport, la puce A15 devrait avoir un processeur à six cœurs, dont quatre cœurs à haut rendement et les deux autres à haute performance. Il faudrait s'attendre à une belle évolution au niveau de la consommation d'énergie, mais surtout sur les performances qui seront meilleures que la puce A14, à voir après si on constate une réelle différence !



La gestion de l'autonomie sera l'un des points sensibles avec les iPhone 13, n'oublions pas qu'Apple va proposer des écrans ProMotion 120 Hz, qui dit un taux de rafraîchissement plus élevé, dit forcément une consommation énergétique plus conséquente. Avec la puce A15, Apple a plutôt intérêt que celle-ci ne soit pas plus gourmande en énergie que la précédente génération de puce. N'oublions pas qu'en plus de l'écran 120 Hz, les iPhone 13 auront aussi un nouveau modem 5G, aussi réputé pour consommer beaucoup d'autonomie.



Source