Rumeur : l'iPad mini 6 va connaître le plus gros rafraîchissement de son histoire

Hier à 23:08 (Màj hier à 23:08)

Julien Russo

Depuis plusieurs jours, les rumeurs se répètent sans cesse à propos de l'arrivée imminente d'un iPad mini 6. Après une absence d'actualisation depuis 2019, Apple voudrait marquer le coup avec plusieurs nouveautés. Découvrez à quoi il faut s'attendre.

L'iPad mini 6... Le changement, c’est maintenant !

Actuellement décrit comme "en préparation" l'iPad mini 6 est prévu pour le dernier trimestre de l'année 2021, Apple souhaiterait que sa future tablette soit prête pour une disponibilité qui ciblera les fêtes de fin d'année. Plusieurs indiscrétions se sont multipliées ces derniers jours, nous avons appris que l'écran pourrait adopter la technologie mini-LED. Aujourd'hui, de nouvelles informations viennent de débarquer !



Selon un tweet de l'analyste Ross Young, Apple aurait choisi de proposer un écran de 8,3 pouces pour l'iPad mini 6, d'après le géant californien, cela ne serait ni trop grand ni trop petit et ça pourrait convenir à la majorité des clients Apple. Pour rappel, c'est une évolution de 0,4 pouce puisqu'à l'heure actuelle, l'iPad mini de cinquième génération est à 7,9 pouces.



Autre information particulièrement intéressante, c'est la suppression du bouton d'accueil, ce qui veut dire qu'Apple pourrait introduire le Face ID sur l'iPad mini, à part si le choix est à l'économie en proposant le Touch ID directement sur le bouton latéral de verrouillage (comme les iPad Pro).

Ne plus mettre de bouton d'accueil signifie aussi que les utilisateurs qui achèteront l'iPad mini 6 devront exécuter les mêmes gestes que sur les récents iPhone pour fermer une application, accéder au multitâche... Une question d'habitude !

L'iPad mini 6 devrait aussi entrer dans une nouvelle ère : celle des bords moins épais. Apple a conscience que les consommateurs souhaitent maintenant que les écrans deviennent plus grands et que les bords perdent en épaisseur. Cette nouvelle tendance est apparue pour la première fois sur les smartphones et s'est progressivement intégrée sur les autres gammes de produits (MacBook Pro 16 pouces, iPad Pro, iMac...). Apple devrait donc continuer cette migration vers ce nouveau design tant apprécié par sa clientèle !



Il y a quelques jours, d'autres rumeurs affirmaient que l'iPad mini 6 pourrait avoir la puce A15 qui sera disponible dans les iPhone 13, une puce aussi récente sur un iPad mini pourrait être le signe qu'Apple compte sur la sixième version pour durer longtemps avant un futur renouvellement.

Le port Lightning devrait également être exclu au profit du port USB-C comme sur les derniers iPad Pro, Apple utiliserait cette technique pour amplifier l'attractivité chez les utilisateurs de tablettes sous Android qui n'ont pas envie d'abandonner tous leurs accessoires achetés à cause d'une prise non compatible.

Grew from 7.9" due to narrower bezels and removal of Home button. — Ross Young (@DSCCRoss) July 26, 2021

