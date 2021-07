Apple Plans indique les incidents météo sur vos trajets avec iOS 15

Il y a 55 min

Alban Martin

À chaque itération, Apple Plans s'améliore pour mettre en évidence les incidents et les conditions de circulation actuels, comme les fermetures de routes, afin que vous sachiez à quoi vous attendre sur les itinéraires suggérés. Depuis iOS 15 bêta 3, Plans intègre désormais également les avertissements météorologiques dans vos trajets en voiture.

Une nouveauté discrète dans Apple Plans

© ChrisSDreiling



Repérée pour la première fois sur Reddit par ChrisSDreiling, la dernière évolution de Plans alertera les conducteurs des crues éclair connues sur les itinéraires et proposera des suggestions alternatives qui évitent les routes sur lesquelles l'avertissement d'inondation s'applique.

Avec des événements météorologiques extrêmes se produisant souvent soudainement et sans avertissement, cette fonctionnalité devrait être un ajout bienvenu, et il sera intéressant de voir sur quels autres alertes météorologiques Apple est capable de gérer. Bien évidemment, pour le moment cette nouveauté est réservée aux américains, alors. qu'on attend toujours Look Around en France.



