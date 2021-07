Apple TV 4K 2021 chez Free : les livraisons arrivent plus tôt que prévu

Il y a 3 heures

Julien Russo

La semaine dernière, Free a créé l'événement avec une annonce pour le moins inattendu... L'arrivée de l'Apple TV 4K dans les offres Freebox Pop et Freebox Delta, une solution alternative très intéressante pour ceux qui n'en peuvent plus des boitiers Android TV !

L'Apple TV 4K by Free est arrivé chez certains abonnés

Normalement proposé à 199€ dans sa capacité en 32 Go, Free propose une offre exceptionnelle pour l'Apple TV 4K de dernière génération.

En effet, si vous souscrivez à l'offre Freebox Pop/Delta vous pouvez demander d'obtenir l'Apple TV 4K 2021 en échange d'un prélèvement de 2€/mois pendant 48 mois sur votre facture, le montant revient au total à 96€.



Pour obtenir un tel rabais, Free a acheté en masse des Apple TV 4K (ce qui a permis d'avoir une belle remise), mais a aussi demandé à Apple de ne pas inclure la Siri Remote ni le câble HDMI. Deux accessoires en moins qui ont permis de faire de grosses économies !

Pour remplacer la Siri Remote, Apple a conçu sa propre télécommande aux airs de celle vendue par le géant californien.

Pour le câble HDMI, Free l'ajoute via son stock personnel.



Pour le lancement de l'Apple TV 4K dans ses offres Freebox, le FAI s'est organisé de deux manières différentes.

Un envoi urgent aux nouveaux abonnés.

aux nouveaux abonnés. Un envoi d'ici 5 à 6 semaines en option Multi TV pour les abonnés Révolution, Mini 4K, Pop et Delta.

Si tout le monde pensait attendre plus d'un mois pour recevoir son Apple TV 4K, ce n'est finalement pas le cas. Plusieurs abonnés se sont rapproché de notre confrère Univers Freebox pour signaler l'arrivée prématurée des Apple TV 4K, Free semble avoir mieux géré la situation que prévu.

UF note qu'il s'agit d'un exploit pour Free qui est réputé pour envoyer les nouveaux boitiers avec de gros retards à ceux qui sont déjà abonnés et qui demandent une migration.



Grâce à l'Apple TV 4K 2021, les abonnés Free pourront bénéficier d'une expérience digne d'une salle de cinéma. Ils retrouveront le 4K HDR et le son Dolby Atmos, de quoi apporter une immersion hors du commun pour vos soirées TV. Dès l'activation de l'Apple TV 4K, les abonnés auront l'application OQEE by Free déjà préinstallé, c'est à cet endroit qu'ils pourront regarder les chaînes en direct de leur abonnement, mais aussi des programmes à la demande.



Autre nouvelle intéressante, les abonnés Free qui choisissent l'Apple TV 4K pourront aussi profiter de 3 mois d'abonnement offert à Apple TV+, bien évidemment pour être éligible, il faut ne jamais avoir été déjà abonné au service de streaming depuis son lancement.