Les australiens peuvent ajouter leur mutuelle dans Wallet

Les utilisateurs australiens équipés d'un iPhone pourront utiliser leurs appareils mobiles dans le cadre de leurs rendez-vous de santé, les praticiens HICAPS du pays acceptant maintenant les cartes d'assurance maladie numériques détenues dans Apple Wallet.

Apple Wallet gère les cartes de mutuelles

Le changement pour HICAPS (Health Industry Claims and Payments Service) simplifie le processus de réclamation pour les clients australiens. Les membres des mutuelles Medibank, Bupa, nib et GU Health peuvent désormais télécharger leur carte numérique à partir de leur application de fonds de santé et l'ajouter à Apple Wallet d'après le site officiel.



Plutôt que de sortir une carte physique, les utilisateurs pourront plutôt toucher leur iPhone ou leur Apple Watch sur n'importe quel terminal HICAPS pour faire demander un remboursement. Des notifications en temps réel seront envoyées à l'utilisateur, fournies via l'application de son fonds de santé.



Comme c'est la norme pour les produits et services d'Apple, la sécurité et la confidentialité sont maintenues avec le nouveau système. Le numéro d’identification client de la carte d’adhérent à l’assurance maladie est chiffré lors de la transmission au terminal HICAPS, avant d’être déchiffré et transmis à l’assureur maladie du client.



Les terminaux HICAPS se trouvent dans plus de 25 000 cabinets de santé et centres médicaux à travers l'Australie, et traitent plus de 114 000 demandes chaque jour.



Selon Tania Motton, responsable des paiements quotidiens chez NAB, "les réclamations faites à l'aide de cette méthode aident à réduire le temps consacré au traitement manuel pour les praticiens en raison de cartes en plastique oubliées, tout en remettant de l'argent dans les comptes bancaires des clients plus rapidement".



Qui aimerait avoir sa carte vitale et sa carte mutuelle sur son iPhone ? En France, on attend toujours la carte d'identité et le permis de conduire, iOS 15 permettant enfin de le gérer sur iPhone et Apple Watch.