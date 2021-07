Les douanes de Dubai saisissent 1,43 million de dollars de faux AirPods Pro

Pour apporter une certaine discrétion en cas d'ouverture, les faux produits Apple étaient recouverts de vêtements originaires du Pakistan , si les douaniers n'avaient pas cherché plus loin, ça aurait été pour eux qu'un banal envoi de vêtements vers un revendeur. Une enquête vient d'être ouverte pour essayer de retrouver l'expéditeur et le destinataire afin d'obtenir des explications de leur part. Source

Le travail de douanier est loin d'être aussi facile qu'on le pense, il faut savoir trouver les colis suspects et intercepter le maximum de produits contrefaits qui transitent chaque année. Dans un récent rapport, les douaniers de l'aéroport de Dubaï viennent de se féliciter après la saisie de milliers d'AirPods Pro et d'Apple Watch.

