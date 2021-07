Les écouteurs Nothing Ear (1) de Carl Pei officialisés à 99€

Alban Martin

Après avoir quitté la société qu'il avait créé, OnePlus, Carl Pei avait annoncé son nouveau projet Nothing. Le premier produit de la nouvelle marque du patron chinois s'appelle "ear (1)". Ce sont des écouteurs avec réduction active du bruit à 99 euros seulement.

Un concurrent de plus pour les AirPods

Nothing, la nouvelle marque de Carl Pei qui s'est associé avec Akis Evangelidis, vient donc d'officialiser son premier produit commercial. Les Ear(1) sont des écouteurs true wireless avec annulation de bruit et avec un prix plancher. Le nom et le tarif rappelle les débuts de... OnePlus.

© Nothing

Pour se démarquer, Carl Pei et son équipe ont opté pour un boitier carré transparent qui va de paire avec des écouteurs eux aussi en partie translucides. Nothing mise gros sur le design et propose des écouteurs ultra-légers avec 4,7g pièce sur la balance.



Pour plaire aux audiophiles, le néo-constructeur annonce une qualité sonore supérieure avec des drivers de 11,6mm, trois micros accompagnés de la Clear Voice Technology, un mode transparence, mais aussi le Bluetooth 5.2 qui permet une connexion stable et performante, tout en évitant la sur-compression des fichiers. En revanche, les ear (1) n'offre que les codecs SBC et AAC, pas d'apte ni de LDAC. Mais cela n'empêche pas la marque de parler de "performances extraordinaires dans les graves, les médiums et les aigus".



L'autonomie est de 4 heures par écoute avec l'annulation de bruit et pratiquement 6 heures sans. Avec le boîtier, on peut monter à 34 heures, le tout avec le support de la charge induction. Pas mal.



Enfin, les Nothing Ear possèdent une app compagnon sur iOS et Android (avec une connexion sans effort sur cet OS) pour personnaliser le son ainsi que pour les retrouver en cas de perte avec une fonction « Localiser ».

Les Nothing ear (1) seront mis en vente le 31 juillet 2021 en édition limitée sur nothing.tech. Il faudra attendre le 17 août 2021 pour en trouver sur Amazon, Fnac, Darty, et autres.

© Nothing

© Nothing