Apple atteint les 700 millions d’abonnés payants

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



La catégorie de services d'Apple, qui comprend l'App Store, Apple Music, Apple Pay, AppleCare, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+, etc, a connu un nouveau trimestre de croissance incroyable selon les résultats financiers du troisième trimestre 2021 (deuxième trimestre civil). Et si les revenus sont bons, c’est que le nombre d’abonnés explose…

Un ÇA en hausse de 33% sur les services

Les services ont rapporté 17,5 milliards de dollars au cours du trimestre, en hausse de 33 % par rapport au 13,2 milliards de dollars il y a un an et en hausse par rapport au 16,9 milliards de dollars au trimestre dernier.

Les services cloud, musique, la publicité, la vidéo et les paiements ont enregistré des records de revenus historiques, tandis que l'App Store a enregistré un nouveau record de revenus pour ce trimestre ce spécifiquement.

Apple a gagné 150 millions d’abonnés supplémentaires

Lors de l'appel annonçant les résultats, Luca Maestri, directeur financier d'Apple, a déclaré que la base d'appareils d'installation d'Apple avait également atteint un nouveau sommet historique, ce qui contribue à stimuler la croissance des services.

Apple compte maintenant plus de 700 millions d'abonnements payants, soit 150 millions par rapport à l'année dernière, et soit quatre fois plus d'abonnements qu'Apple avait il y a quatre ans.

Les comptes payants dans les magasins de contenu numérique ont atteint un nouveau sommet historique dans chaque segment géographique, et les comptes payants affichent une croissance à deux chiffres.

Tim Cook, PDG d'Apple, a souligné les 35 nominations aux Emmy Awards que les émissions Apple TV+ ont reçues, et il a déclaré que les téléspectateurs d'Apple TV+ adorent des séries comme "Ted Lasso" et "Mythic Quest". Nul doute que la vidéo a permis de multiplier les souscriptions avec un catalogue de plus en plus fourni, tout comme Apple Arcade avec maintenant plus de 200 jeux pour 4,99€. Sans oublier le pack Apple One qui regroupe tous les services à prix avantageux.