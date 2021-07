Apple corrige une faille avec watchOS 7.6.1

Hier à 21:08 (Màj hier à 21:10)

Medhi Naitmazi

Réagir



Apple a publié watchOS 7.6.1, une mise à jour mineure du système d'exploitation pour les Apple Watch qui ne contient que des correctifs de bogues et des mises à jour de sécurité.



Mise à jour : la mise à jour n'est plus disponible pour le moment. Apple doit certainement régler un problème de dernière minute.

Vous pouvez mettre à jour votre Apple Watch

La mise à jour watchOS 7.6.1, publiée ce mercredi, intervient quelques jours après qu'Apple ait publié iOS 14.7.1 et iPadOS 14.7.1. Ces versions mineures comprenaient des correctifs liés à un bogue des Apple Watch qui empêchait leur déverrouillage lorsqu'elles étaient connectées à des iPhone dotés de Touch ID.

De plus, les mises à jour logicielles ont également corrigé une vulnérabilité de sécurité qui peut avoir permis l'exécution de code arbitraire. Apple a déclaré qu'il était au courant de rapports selon lesquels le problème aurait été exploité, ce qui justifiait probablement la publication en urgence.



Au moment de la rédaction, Apple n'a pas encore édité sa page de mises à jour de sécurité avec les informations relatives à watchOS 7.6.1. Cependant, étant donné que macOS Big Sur 11.5.1 contenait également un correctif pour le problème, il est probable que la mise à jour de watchOS suive le mouvement.



La nouvelle mise à jour watchOS 7.6.1 d'Apple est désormais disponible pour les utilisateurs publics. Les utilisateurs peuvent également installer la mise à jour manuellement dans l'application Watch sur un iPhone, si l'Apple Watch est chargée à au moins 50 % et placée sur un chargeur.



Apple a également publié hier soir de nouvelles versions bêta publiques de ses mises à jour iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et watchOS 8.