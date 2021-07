Le nouveau widget Amazon Alexa donne un accès direct à l'assistant vocal

Amazon a lancé une nouvelle avec son enceinte Echo équipée de son assistant Alexa. Mais la concurrence se rapproche avec le Google Home et les rumeurs sur Apple. Et comme par hasard, le...

Amazon Music (App, iPhone et iPad, v7.0.0, 4/5, VF, 121 Mo, iOS 9.0) va bientôt être plus facile à maîtriser pour ses utilisateurs. Le service de streaming musical d'Amazon va désormais...

Amazon Alexa (App, iPhone et iPad, 4/5, VF, 248 Mo, iOS 9.0) qui a récemment ajouté la voix pour questionner l'assistant virtuel et contrôler les enceintes connectées de la marque, comprend...

Facebook confirme qu’il travaille sur son propre assistant vocal basé sur l'intelligence artificielle pour renforcer la concurrence avec Siri et Alexa, selon un rapport de...

Amazon Alexa va tenter de vous accompagner durant vos trajets en voiture grâce à un nouveau mode qu'Amazon va proposer prochainement qui permet d'intégrer Amazon Alexa et de proposer une...

Comme d'habitude, assurez-vous d'avoir la dernière version à jour avant de vous rendre dans la recherche widget et de le placer sur votre écran. Aucune manipulation supplémentaire, dès que vous le sélectionnez, il fonctionne directement. N'hésitez pas à nous dire par commentaire, quel est votre assistant vocal préféré ? Utilisez-vous Siri car c'est celui par défaut d'Apple ou trouvez-vous que d'autres comme Alexa, Google Assistant... sont plus complets ?

Depuis sa dernière mise à jour, l'application Amazon Alexa sur iOS s'est équipée d'un tout nouveau widget qui semble bien pratique. Vous pourrez le placer n'importe où sur votre iPhone et il vous suffira de cliquer dessus pour parler à Alexa, autrement dit, activer la fonction "Demander à Alexa" . Que ce soit simplement pour utiliser cet assistant vocal en particulier ou pour communiquer avec les objets de votre maison compatibles avec Alexa, ce nouveau widget devrait vous faciliter la vie.

Amazon Alexa propose depuis sa dernière mise à jour iOS un widget qui permet en un seul clic de parler avec Alexa. Une simplification d'accès au service mais surtout un petit plus pour les fans de widgets.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.