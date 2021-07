Bientôt du shopping sur Twitter ? Le réseau social vient de lancer un test !

Twitter fait face à une concurrence toujours plus importante sur le secteur des réseaux sociaux, Jack Dorsey et le reste de l'équipe n'ont pas d'autres choix que d'innover et proposer régulièrement quelque chose de nouveau. L'une des dernières idées de Twitter porte sur le shopping, il va bientôt devenir possible d'acheter directement auprès d'une marque depuis son profil Twitter.

Bientôt du shopping sur Twitter ?

Véritable paradis pour les influenceurs, les réseaux comme Facebook ou encore Instagram proposent déjà depuis pas mal de temps des onglets "Shopping" qui permettent de présenter un produit et un prix via une fiche dédiée.

Twitter souhaite mettre en place l'équivalent avec un module qu'on retrouverait directement en tête des profils sous forme de rectangles à faire défiler horizontalement.

L'utilisateur aurait un aperçu du produit mis en vente avec une image, un nom, une courte description et un prix, en appuyant dessus, il sera possible d'avoir plus de détails et surtout d'être redirigé vers une page de paiement et de récupération des informations pour l'expédition.



Twitter explique vouloir y aller en douceur pour tester cette nouvelle fonctionnalité, une poignée de marques aux États-Unis vont pouvoir expérimenter les ventes sur Twitter. Le réseau social souhaite savoir si un tel module est capable de rapprocher la marque de ses clients pour générer des ventes. Dans la période de test, les utilisateurs américains qui ont l'application iOS configurée en anglais seront les seuls à voir le module shopping. Si cela est un succès, le module sera après déployé en Europe et dans le reste du monde !

Dans son communiqué, l'équipe Twitter explique :

Nous croyons en la puissance des conversations que Twitter facilite autour des produits. Avec ce projet pilote, nous explorerons comment notre public engagé, réactif et bavard réagit aux produits qui sont chargés d'émotion - comme un nouveau maillot de votre équipe sportive préférée - ou qui ont un impact durable - comme un nouveau régime de soins de la peau. Et, fondamentalement, cela nous donnera la chance de continuer à apprendre quelles expériences d'achat les gens préfèrent sur Twitter. Au fur et à mesure que nous apprenons, nous créons des partenariats plus profonds avec des entreprises qui reflètent pour qui nous bâtissons avec un nouveau conseil consultatif des commerçants. Le conseil d'administration sera composé de marques qui se sont établies comme les meilleurs exemples de marchands sur Twitter. Grâce à leur partenariat, nous espérons répondre plus facilement aux besoins des entreprises de toute taille ou verticale dans notre innovation de produits.

Jusqu'ici un moyen de communication, Twitter pourrait prochainement devenir un sérieux concurrent pour des applications comme Vinted, Leboncoin...

Reste à savoir si à l'issue de la période de test tous les utilisateurs pourront avoir ce module shopping pour vendre par exemple des produits d'occasions.

Le réseau social n'a pas mentionné une quelconque commission sur les ventes, l'information viendra probablement plus tard, mais il ne serait pas surprenant que Twitter veuille enrichir ses résultats financiers avec cette nouvelle activité.

